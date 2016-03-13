|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вулверхэмптон
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.05.2016
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|2:1
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|30.04.2016
|1' -69'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:1
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|23.04.2016
|1' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|0:0
|Ротерхэм (Шеффилд)
|19.04.2016
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|2:1
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|15.04.2016
|1' -77'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:1
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|09.04.2016
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|0:0
|Блэкберн (Блэкберн)
|05.04.2016
|Был в запасе
|Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
|1:2
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|02.04.2016
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|0:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|19.03.2016
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|1:1
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|13.03.2016
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|0:0
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|08.03.2016
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|2:1
|Бристоль Сити (Бристоль)
|04.03.2016
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:1
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|20.02.2016
|Был в запасе
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|1:0
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|13.02.2016
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|1:2
|Престон (Престон)
|06.02.2016
|Был в запасе
|Рединг (Рединг)
|0:0
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|02.02.2016
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|2:2
|Болтон (Болтон)
|24.10.2015
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|1:3
|Мидлсбро (Миддлсбро)