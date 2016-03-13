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    Сильвен Десланде - статистика

    #28 | Защитник
    Имя Сильвен
    Фамилия Десланде
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 апреля 1997 (25 лет)
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вулверхэмптон 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.05.2016 Был в запасе Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 2:1 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    30.04.2016 1' -69' Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:1 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    23.04.2016 1' -90' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 0:0 Ротерхэм (Шеффилд)
    19.04.2016 Был в запасе Лидс (Лидс) 2:1 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    15.04.2016 1' -77' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 2:1 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    09.04.2016 Был в запасе Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 0:0 Блэкберн (Блэкберн)
    05.04.2016 Был в запасе Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс) 1:2 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    02.04.2016 Был в запасе Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 0:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    19.03.2016 Был в запасе Бернли (Бернли) 1:1 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    13.03.2016 Был в запасе Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 0:0 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    08.03.2016 Был в запасе Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 2:1 Бристоль Сити (Бристоль)
    04.03.2016 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 2:1 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    20.02.2016 Был в запасе Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 1:0 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    13.02.2016 Был в запасе Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 1:2 Престон (Престон)
    06.02.2016 Был в запасе Рединг (Рединг) 0:0 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    02.02.2016 Был в запасе Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 2:2 Болтон (Болтон)
    24.10.2015 Был в запасе Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 1:3 Мидлсбро (Миддлсбро)
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