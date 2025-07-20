Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Матчи
Новости
Бонусы
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
ЧМ-2026
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Ямаль
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Турция. Суперлига
Команды
Ризеспор
Казим Лячи
Трансферы
€ 3 млн
Казим Лячи - трансферы
Ризеспор
19 января 1996 (30), Пирей
#20 | Полузащитник
Албания
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
20.07.25 / 30.06.28
Спарта
Ризеспор
800 тыс €
01.01.23 / 20.07.25
Аяччо
Спарта
Свободный агент
01.07.18 / 01.01.23
Олимпиакос
Аяччо
Свободный агент
28.07.17 / 30.06.18
Олимпиакос
Аяччо
Аренда
08.01.17 / 30.06.17
Олимпиакос
Левадиакос
Аренда
01.07.16 / 04.01.17
Олимпиакос
АПОЭЛ
Аренда
Главные новости
Судье на ВАР из РПЛ грозит до семи лет лишения свободы
14:12
17
Самолет Роналду улетел из Саудовской Аравии
13:51
2
Агент Кисляка рассказал о желании Моуринью подписать футболиста
13:35
2
Судей РПЛ предложили отправлять к психологу или психиатру
13:25
12
Агент Кисляка рассказал об интересе европейских топ-клубов к игроку
13:11
3
Реакция Мостового на вхождение жены Челестини в тренерский штаб ЦСКА
12:26
7
Семин прокомментировал дебют Карседо в «Спартаке»
12:12
1
Канчельскис вынес суровый приговор «Спартаку»
12:11
12
Экс-судья РПЛ разобрал работу Буланова в матче «Сочи» – «Спартак»
11:53
4
В клубе РПЛ не платят зарплату
11:28
6
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: