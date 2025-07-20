Введите ваш ник на сайте
€ 3 млн

Казим Лячи - трансферы

Ризеспор
19 января 1996 (30), Пирей
#20 | Полузащитник
Албания
Статистика Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
20.07.25 / 30.06.28
Спарта
Ризеспор
800 тыс €
01.01.23 / 20.07.25
Аяччо
Спарта
Свободный агент
01.07.18 / 01.01.23
Олимпиакос
Аяччо
Свободный агент
28.07.17 / 30.06.18
Олимпиакос
Аяччо
Аренда
08.01.17 / 30.06.17
Олимпиакос
Левадиакос
Аренда
01.07.16 / 04.01.17
Олимпиакос
АПОЭЛ
Аренда
