Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Абу Диаби - статистика

    Полузащитник
    Имя Абу
    Фамилия Диаби
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 мая 1986 (36 лет)
    Рост 191
    Вес 85
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Марсель 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.08.2016 1' -69' Генгам (Генгам) 2:1 Марсель (Марсель)
    14.08.2016 1' -61' Марсель (Марсель) 0:0 Тулуза (Тулуза)
    25'
    • Читайте нас: 
    11