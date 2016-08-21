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Абу Диаби
Статистика
Абу Диаби - статистика
Завершил карьеру
11 мая 1986 (40)
#5 | Полузащитник
191 см | 85 кг
Франция | Кот-д'Ивуар
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Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Англия. Премьер-Лига 2013/2014
Англия. Кубок 2012/2013
Англия. Премьер-Лига 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Англия. Премьер-Лига 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Англия. Кубок 2010/2011
Англия. Премьер-Лига 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Чемпионат мира 2010
Англия. Премьер-лига 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Товарищеские матчи 2009
Англия. Кубок 2008/2009
Англия. Премьер-лига 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Англия. Премьер-лига 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Марсель
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 2 тур
Генгам
2 : 1
21.08.2016
Марсель
1' - 69'
Франция. Лига 1, 1 тур
Марсель
0 : 0
14.08.2016
Тулуза
1' - 61'
25'
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