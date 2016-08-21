Статистика по турнирам

Франция. Лига 1 2016/2017 Франция. Лига 1 2015/2016 Англия. Премьер-Лига 2013/2014 Англия. Кубок 2012/2013 Англия. Премьер-Лига 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Англия. Премьер-Лига 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Англия. Кубок 2010/2011 Англия. Премьер-Лига 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Чемпионат мира 2010 Англия. Премьер-лига 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Товарищеские матчи 2009 Англия. Кубок 2008/2009 Англия. Премьер-лига 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Англия. Премьер-лига 2007/2008 Лига Чемпионов 2007/2008