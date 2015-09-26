|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болтон
|8
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.11.2015
|1' -40'
|Болтон (Болтон)
|1:1
|Брентфорд (Лондон)
|21.11.2015
|65' -90'
|Рединг (Рединг)
|2:1
|Болтон (Болтон)
|07.11.2015
|90' -90'
|Болтон (Болтон)
|0:0
|Бристоль Сити (Бристоль)
|03.11.2015
|1' -73'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|2:0
|Болтон (Болтон)
|31.10.2015
|1' -90'
|Престон (Престон)
|0:0
|Болтон (Болтон)
|24.10.2015
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|1:1
|Лидс (Лидс)
|20.10.2015
|43' -90'
|Болтон (Болтон)
|0:1
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|17.10.2015
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|2:0
|Болтон (Болтон)
|03.10.2015
|1' -80'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|4:3
|Болтон (Болтон)
|26.09.2015
|1' -84'
|Болтон (Болтон)
|2:2
|Брайтон (Брайтон & Хов)