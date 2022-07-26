Расмус Лауритсен - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Расмус
|Фамилия
|Лауритсен
|Команда
|Брондбю
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 февраля 1996 (27 лет)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 4,00
млн
|Имя
|Расмус
|Фамилия
|Лауритсен
|Команда
|Брондбю
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 февраля 1996 (27 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|4
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.11.2022
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|2:1
|Динамо (Загреб)
|25.10.2022
|Был в запасе
|Динамо (Загреб)
|0:4
|Милан (Милан)
|11.10.2022
|Был в запасе
|Динамо (Загреб)
|1:1
|Зальцбург (Зальцбург)
|05.10.2022
|Был в запасе
|Зальцбург (Зальцбург)
|1:0
|Динамо (Загреб)
|14.09.2022
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|3:1
|Динамо (Загреб)
|06.09.2022
|76' -90'
|Динамо (Загреб)
|1:0
|Челси (Лондон)
|16.08.2022
|1' -90'
|Буде-Глимт (Буде)
|1:0
|Динамо (Загреб)
|09.08.2022
|Был в запасе
|Динамо (Загреб)
|4:2
|Лудогорец (Разград)
|02.08.2022
|1' -90'
|Лудогорец (Разград)
|1:2
|Динамо (Загреб)
|6'
|26.07.2022
|1' -90'
|Шкупи (Чаир)
|0:1
|Динамо (Загреб)
|56'
|19.07.2022
|Был в запасе
|Динамо (Загреб)
|2:2
|Шкупи (Чаир)