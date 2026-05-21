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Дания. Суперлига
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Брондбю
Расмус Лауритсен
Статистика
€ 1 млн
Расмус Лауритсен - статистика
Брондбю
27 февраля 1996 (30)
#5 | Защитник
187 см
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Брондбю
9
0
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, Финал
Брондбю
1 : 3
21.05.2026
Копенгаген
Был в запасе
Дания. Суперлига, 32 тур
Мидтьюлланд
2 : 3
17.05.2026
Брондбю
90' - 90'
Дания. Суперлига, 31 тур
Брондбю
0 : 2
10.05.2026
Орхус
Был в запасе
Дания. Суперлига, 30 тур
Брондбю
1 : 1
01.05.2026
Нордшелланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 29 тур
Сендерийск
3 : 0
26.04.2026
Брондбю
Был в запасе
Дания. Суперлига, 25 тур
Нордшелланд
2 : 1
07.04.2026
Брондбю
Был в запасе
Дания. Суперлига, 24 тур
Орхус
0 : 0
22.03.2026
Брондбю
Был в запасе
Дания. Суперлига, 22 тур
Мидтьюлланд
0 : 0
01.03.2026
Брондбю
Был в запасе
Дания. Суперлига, 17 тур
Брондбю
1 : 3
01.12.2025
Фредерисия
Был в запасе
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
1 : 0
23.11.2025
Брондбю
Был в запасе
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
2 : 0
09.11.2025
Нордшелланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
0 : 2
02.11.2025
Брондбю
Был в запасе
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
1 : 4
27.10.2025
Брондбю
Был в запасе
Дания. Суперлига, 12 тур
Брондбю
3 : 3
19.10.2025
Орхус
Был в запасе
Дания. Суперлига, 11 тур
Фредерисия
0 : 2
05.10.2025
Брондбю
1' - 90'
75'
Дания. Суперлига, 10 тур
Брондбю
5 : 1
28.09.2025
Оденсе
Был в запасе
Дания. Суперлига, 9 тур
Орхус
1 : 0
21.09.2025
Брондбю
Был в запасе
Дания. Суперлига, 8 тур
Брондбю
2 : 1
13.09.2025
Копенгаген
Был в запасе
Дания. Суперлига, 7 тур
Брондбю
1 : 3
31.08.2025
Мидтьюлланд
1' - 90'
Дания. Суперлига, 6 тур
Сендерийск
2 : 0
24.08.2025
Брондбю
1' - 90'
Дания. Суперлига, 5 тур
Рандерс
0 : 2
17.08.2025
Брондбю
1' - 90'
Дания. Суперлига, 4 тур
Брондбю
2 : 1
10.08.2025
Вайле
1' - 90'
22'
Дания. Суперлига, 3 тур
Брондбю
0 : 2
03.08.2025
Виборг
1' - 90'
35'
Дания. Суперлига, 2 тур
Нордшелланд
0 : 1
27.07.2025
Брондбю
1' - 90'
Дания. Суперлига, 1 тур
Брондбю
3 : 0
20.07.2025
Силькеборг
1' - 90'
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