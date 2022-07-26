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    Расмус Лауритсен - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Расмус
    Фамилия Лауритсен
    Команда Брондбю
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 февраля 1996 (27 лет)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 4,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 4 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.11.2022 Был в запасе Челси (Лондон) 2:1 Динамо (Загреб)
    25.10.2022 Был в запасе Динамо (Загреб) 0:4 Милан (Милан)
    11.10.2022 Был в запасе Динамо (Загреб) 1:1 Зальцбург (Зальцбург)
    05.10.2022 Был в запасе Зальцбург (Зальцбург) 1:0 Динамо (Загреб)
    14.09.2022 Был в запасе Милан (Милан) 3:1 Динамо (Загреб)
    06.09.2022 76' -90' Динамо (Загреб) 1:0 Челси (Лондон)
    16.08.2022 1' -90' Буде-Глимт (Буде) 1:0 Динамо (Загреб)
    09.08.2022 Был в запасе Динамо (Загреб) 4:2 Лудогорец (Разград)
    02.08.2022 1' -90' Лудогорец (Разград) 1:2 Динамо (Загреб)
    6'
    26.07.2022 1' -90' Шкупи (Чаир) 0:1 Динамо (Загреб)
    56'
    19.07.2022 Был в запасе Динамо (Загреб) 2:2 Шкупи (Чаир)
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