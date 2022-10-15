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Джимми Кабо
Статистика
Джимми Кабо - статистика
Завершил карьеру
18 апреля 1994 (32)
#19 | Нападающий
164 см
Франция
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Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2022/2023
Франция. Лига 1 2021/2022
Франция. Кубок 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Франция. Кубок лиги 2017/2018
Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Кубок 2015/2016
Франция. Лига 1 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ланс
11
0
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 0
15.10.2022
Монпелье
59' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Лилль
1 : 0
09.10.2022
Ланс
1' - 61'
4'
Франция. Лига 1, 9 тур
Ланс
1 : 0
02.10.2022
Лион
1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Нант
0 : 0
18.09.2022
Ланс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Ланс
1 : 0
09.09.2022
Труа
1' - 90'
77'
Франция. Лига 1, 6 тур
Реймс
1 : 1
04.09.2022
Ланс
62' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Ланс
5 : 2
31.08.2022
Лорьян
1' - 78'
57'
Франция. Лига 1, 4 тур
Ланс
2 : 1
27.08.2022
Ренн
87' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Монако
1 : 4
20.08.2022
Ланс
81' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Аяччо
0 : 0
14.08.2022
Ланс
76' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Ланс
3 : 2
07.08.2022
Брест
76' - 90'
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