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    Джимми Кабо - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Джимми
    Фамилия Кабо
    Команда Ланс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 18 апреля 1994 (28 лет)
    Рост 164
    Стоимость:
    € 4,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ланс 11 0 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.10.2022 59' -90' Ланс (Ланс) 1:0 Монпелье (Монпелье)
    09.10.2022 1' -61' Лилль (Лилль) 1:0 Ланс (Ланс)
    4'
    02.10.2022 1' -90' Ланс (Ланс) 1:0 Лион (Лион)
    18.09.2022 1' -90' Нант (Нант) 0:0 Ланс (Ланс)
    09.09.2022 1' -90' Ланс (Ланс) 1:0 Труа (Труа)
    77'
    04.09.2022 62' -90' Реймс (Реймс) 1:1 Ланс (Ланс)
    31.08.2022 1' -78' Ланс (Ланс) 5:2 Лорьян (Лорьян)
    57'
    27.08.2022 87' -90' Ланс (Ланс) 2:1 Ренн (Ренн)
    20.08.2022 81' -90' Монако (Монако) 1:4 Ланс (Ланс)
    14.08.2022 76' -90' Аяччо (Аяччо) 0:0 Ланс (Ланс)
    07.08.2022 76' -90' Ланс (Ланс) 3:2 Брест (Брест)
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