Джимми Кабо - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Джимми
|Фамилия
|Кабо
|Команда
|Ланс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 апреля 1994 (28 лет)
|Рост
|164
Стоимость:
€ 4,00
млн
|Имя
|Джимми
|Фамилия
|Кабо
|Команда
|Ланс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 апреля 1994 (28 лет)
|Рост
|164
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ланс
|11
|0
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.10.2022
|59' -90'
|Ланс (Ланс)
|1:0
|Монпелье (Монпелье)
|09.10.2022
|1' -61'
|Лилль (Лилль)
|1:0
|Ланс (Ланс)
|4'
|02.10.2022
|1' -90'
|Ланс (Ланс)
|1:0
|Лион (Лион)
|18.09.2022
|1' -90'
|Нант (Нант)
|0:0
|Ланс (Ланс)
|09.09.2022
|1' -90'
|Ланс (Ланс)
|1:0
|Труа (Труа)
|77'
|04.09.2022
|62' -90'
|Реймс (Реймс)
|1:1
|Ланс (Ланс)
|31.08.2022
|1' -78'
|Ланс (Ланс)
|5:2
|Лорьян (Лорьян)
|57'
|27.08.2022
|87' -90'
|Ланс (Ланс)
|2:1
|Ренн (Ренн)
|20.08.2022
|81' -90'
|Монако (Монако)
|1:4
|Ланс (Ланс)
|14.08.2022
|76' -90'
|Аяччо (Аяччо)
|0:0
|Ланс (Ланс)
|07.08.2022
|76' -90'
|Ланс (Ланс)
|3:2
|Брест (Брест)