Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Ренн
Ланс - Ренн: обзор матча 27 августа 2022
Ланс
27.08.2022, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 4 тур
2 : 1
Завершен
Ренн
66'
С. Фофана
70'
Л. Опенда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ланс - Ренн
Замена
М. Айдара
️️️️
Д. Машадо
87'
Замена
Д. Кабо
️️️️
П. Франковски
87'
Замена
П. Берг
️️️️
Ф. Сотока
82'
82'
Замена
Б. Мелинг
️️️️
А. Трюффер
82'
Замена
М. Аблин
️️️️
Д. Дуэ
Замена
У. Саид
️️️️
Д. Кошта
76'
Замена
И. Ганаго
️️️️
Л. Опенда
76'
71'
Замена
К. Сулемана
️️️️
Б. Бурижо
ГОЛ! 2:0!
Л. Опенда
Пас отдал
Ф. Сотока
70'
ГОЛ! 1:0!
С. Фофана
Пас отдал
Ж. Гради
66'
61'
Замена
️️️️
Ж. Доку
43'
Желтая карточка
Д. Дуэ
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
30
Брис Самба
ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
99
Салис Абдул Самед
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
10
Давид Кошта
АП
17
Луа Опенда
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
Ренн
80
Доган Алемдар
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
11
Мартен Терье
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
14
Дезире Дуэ
АП
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
8
Лукаш Пореба
ОП
7
Патрик Берг
ОП
5
Гаэль Какута
АП
19
Джимми Кабо
ПВ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Ренн
30
Стив Манданда
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
35
Ноа Франсуа
ОП
11
Маттис Аблин
ЦФ
4-1-1-2-2
30
Самба
20
Машадо
2
Медина
4
Дансо
24
Гради
99
Самед
42
Фофана
19
Франковски
10
Кошта
7
Сотока
17
Опенда
4-1-1-3-1
80
Алемдар
14
Траоре
6
Родон
3
Теате
3
Трюффер
7
Сантамария
27
Бурижо
29
Тайт
14
Дуэ
11
Терье
11
Доку
20
Машадо
21
Айдара
21
Айдара
20
Машадо
7
Сотока
7
Берг
7
Берг
7
Сотока
19
Франковски
19
Кабо
19
Кабо
19
Франковски
17
Опенда
37
Ганаго
37
Ганаго
17
Опенда
10
Кошта
22
Саид
22
Саид
10
Кошта
3
Трюффер
24
Мелинг
24
Мелинг
3
Трюффер
27
Бурижо
7
Сулемана
7
Сулемана
27
Бурижо
14
Дуэ
11
Аблин
11
Аблин
14
Дуэ
Остались в запасе
Ланс
Ренн
16
Жан-Луис Лека
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
8
Лукаш Пореба
ОП
5
Гаэль Какута
АП
30
Стив Манданда
ВР
5
Лоик Баде
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
35
Ноа Франсуа
ОП
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
8
Лукаш Пореба
ОП
5
Гаэль Какута
АП
Остались в запасе
30
Стив Манданда
ВР
5
Лоик Баде
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
35
Ноа Франсуа
ОП
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Ланс - Ренн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Стад Болла-Делели
Новости команд
Все
Ланс
Ренн
Лига Европы: шансы «НЕК» и «Ренна» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:41
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
Вчера, 01:00
2
«РБ Лейпциг» – «Ланс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«РБ Лейпциг» – «Ланс» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «РБ Лейпциг» и «Ланса» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
Вчера, 01:00
2
«РБ Лейпциг» – «Ланс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«РБ Лейпциг» – «Ланс» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «РБ Лейпциг» и «Ланса» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
«Ланс» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига Европы: шансы «НЕК» и «Ренна» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:41
«Лорьян» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Лорьяна» и «Ренна» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+