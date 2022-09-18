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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Ланс
Нант - Ланс: обзор матча 18 сентября 2022
Нант
18.09.2022, воскресенье, 18:05
Франция. Лига 1, 8 тур
0 : 0
Завершен
Ланс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нант - Ланс
90'
+2
Желтая карточка
С. Абдул Самед
Замена
Э. Гессан
️️️️
М. Саймон
87'
81'
Замена
Г. Какута
️️️️
Ф. Сотока
81'
Замена
И. Бура
️️️️
П. Франковски
Желтая карточка
С. Мутуссами
79'
Замена
И. Ганаго
️️️️
М. Мохамед
74'
65'
Замена
А. Букса
️️️️
Л. Опенда
65'
Замена
А. Клод-Морис
️️️️
Д. Кошта
Замена
С. Корчиа
️️️️
Н. Паллуа
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Ланс
30
Брис Самба
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
99
Салис Абдул Самед
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
10
Давид Кошта
АП
19
Джимми Кабо
ПВ
17
Луа Опенда
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
Нант
40
Реми Дескамп
ВР
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
17
Кадер Бамба
ПВ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
8
Лукаш Пореба
ОП
14
Жан Онана
ОП
5
Гаэль Какута
АП
16
Адам Букса
ЦФ
3-3-1-2-1
40
Лафон
5
Паллуа
21
Кастеллетто
5
Жиротто
26
Мерлен
4
Чиривелья
8
Аппиа
8
Мутуссами
27
Саймон
10
Бляс
42
Мохамед
3-1-1-3-2
30
Самба
2
Медина
4
Дансо
21
Айдара
99
Самед
42
Фофана
19
Кабо
10
Кошта
19
Франковски
7
Сотока
17
Опенда
5
Паллуа
14
Корчиа
14
Корчиа
5
Паллуа
42
Мохамед
37
Ганаго
37
Ганаго
42
Мохамед
27
Саймон
29
Гессан
29
Гессан
27
Саймон
19
Франковски
14
Бура
14
Бура
19
Франковски
7
Сотока
5
Какута
5
Какута
7
Сотока
10
Кошта
20
Клод-Морис
20
Клод-Морис
10
Кошта
17
Опенда
16
Букса
16
Букса
17
Опенда
Остались в запасе
Нант
Ланс
40
Реми Дескамп
ВР
17
Мусса Сиссоко
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
17
Кадер Бамба
ПВ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
16
Жан-Луис Лека
ВР
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
8
Лукаш Пореба
ОП
14
Жан Онана
ОП
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
17
Мусса Сиссоко
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
17
Кадер Бамба
ПВ
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
8
Лукаш Пореба
ОП
14
Жан Онана
ОП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Нант - Ланс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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