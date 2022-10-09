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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Ланс
Лилль - Ланс: обзор матча 09 октября 2022
Лилль
09.10.2022, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 10 тур
1 : 0
Завершен
Ланс
44'
Д. Дэвид (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лилль - Ланс
90'
+2
Желтая карточка
П. Франковски
Замена
Ж. Мартен
️️️️
А. Гомес
85'
77'
Замена
А. Букса
️️️️
М. Айдара
77'
Замена
И. Бура
️️️️
Д. Машадо
Замена
Т. Веа
️️️️
Ж. Бамба
74'
68'
Замена
А. Клод-Морис
️️️️
Ф. Сотока
61'
Замена
П. Франковски
️️️️
Д. Кабо
61'
Замена
У. Саид
️️️️
Д. Кошта
53'
Желтая карточка
Д. Машадо
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Дэвид
44'
43'
Желтая карточка
М. Айдара
Желтая карточка
Б. Андре
39'
Желтая карточка
А. Гомеш
38'
36'
Желтая карточка
Ф. Медина
Желтая карточка
Ж. Фонте
14'
14'
Пенальти не реализован!
Ф. Сотока
4'
Желтая карточка
Д. Кабо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
21
Бенжамин Андре
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Ланс
30
Брис Самба
ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
21
Массадио Айдара
ЛЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
99
Салис Абдул Самед
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
10
Давид Кошта
АП
19
Джимми Кабо
ПВ
17
Луа Опенда
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
Лилль
1
Лео Жардим
ВР
15
Лени Йоро
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
20
Карлос Балеба
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
11
Эдон Жегрова
ПВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
18
Мохамед Байо
ЦФ
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
6
Адриен Лове
ЦЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
8
Лукаш Пореба
ОП
14
Жан Онана
ОП
22
Уэсли Саид
ЦФ
16
Адам Букса
ЦФ
4-3-2-1
30
Шевалье
31
Исмаили
6
Фонте
35
Джало
18
Диаките
21
Андре
20
Гомеш
7
Гомес
19
Бамба
96
Унас
15
Дэвид
4-1-1-2-2
30
Самба
20
Машадо
4
Дансо
2
Медина
21
Айдара
99
Самед
42
Фофана
19
Кабо
10
Кошта
7
Сотока
17
Опенда
7
Гомес
8
Мартен
8
Мартен
7
Гомес
19
Бамба
22
Веа
22
Веа
19
Бамба
19
Кабо
19
Франковски
19
Франковски
19
Кабо
20
Машадо
14
Бура
14
Бура
20
Машадо
7
Сотока
20
Клод-Морис
20
Клод-Морис
7
Сотока
10
Кошта
22
Саид
22
Саид
10
Кошта
21
Айдара
16
Букса
16
Букса
21
Айдара
Остались в запасе
Лилль
Ланс
1
Лео Жардим
ВР
15
Лени Йоро
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
20
Карлос Балеба
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
11
Эдон Жегрова
ПВ
18
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
16
Жан-Луис Лека
ВР
6
Адриен Лове
ЦЗ
8
Лукаш Пореба
ОП
14
Жан Онана
ОП
Остались в запасе
1
Лео Жардим
ВР
15
Лени Йоро
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
20
Карлос Балеба
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
11
Эдон Жегрова
ПВ
18
Мохамед Байо
ЦФ
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
6
Адриен Лове
ЦЗ
8
Лукаш Пореба
ОП
14
Жан Онана
ОП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Лилль - Ланс
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 12 тур
Ле-Ман
- : -
28.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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