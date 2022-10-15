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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Монпелье
Ланс - Монпелье: обзор матча 15 октября 2022
Ланс
15.10.2022, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 11 тур
1 : 0
Завершен
Монпелье
68'
У. Саид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ланс - Монпелье
Замена
Л. Пореба
️️️️
С. Абдул Самед
90'
+2
86'
Замена
А. Геген
️️️️
Ж. Шотар
Замена
Ж. Онана
️️️️
С. Фофана
86'
80'
Замена
С. Делайе
️️️️
Э. Ваи
80'
Замена
В. Жермен
️️️️
Т. Саванье
ГОЛ! 1:0!
У. Саид
68'
Желтая карточка
Д. Машадо
65'
64'
Замена
В. Хазри
️️️️
С. Мавидиди
64'
Замена
Ф. Мауасса
️️️️
А. Норден
Замена
У. Саид
️️️️
Л. Опенда
60'
Замена
Д. Кошта
️️️️
А. Клод-Морис
60'
Замена
Д. Кабо
️️️️
П. Франковски
59'
31'
Желтая карточка
М. Эстеве
Желтая карточка
Ф. Медина
19'
19'
Желтая карточка
Э. Ваи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
30
Брис Самба
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
99
Салис Абдул Самед
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
7
Флориан Сотока
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Монпелье
1
Йонас Омлин
ВР
90
Энцо Чато
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
70
Арно Норден
ЛВ
13
Жорис Шотар
ОП
3
Максим Эстеве
ЦП
8
Халил Фаяд
ЦП
10
Тежи Саванье
ЦП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
8
Лукаш Пореба
ОП
14
Жан Онана
ОП
10
Давид Кошта
АП
19
Джимми Кабо
ПВ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Монпелье
21
Бингуру Камара
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
2
Арно Суке
ПЗ
27
Лео Леруа
ЦП
19
Саша Делайе
ЦП
10
Вахби Хазри
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
22
Аксель Геген
ЦФ
4-1-1-2-2
30
Самба
20
Машадо
4
Дансо
2
Медина
21
Айдара
99
Самед
42
Фофана
20
Клод-Морис
19
Франковски
17
Опенда
7
Сотока
3-1-3-1-2
1
Омлин
90
Чато
6
Жульен
31
Коцца
13
Шотар
3
Эстеве
8
Фаяд
10
Саванье
70
Норден
11
Ваи
45
Мавидиди
99
Самед
8
Пореба
8
Пореба
99
Самед
42
Фофана
14
Онана
14
Онана
42
Фофана
20
Клод-Морис
10
Кошта
10
Кошта
20
Клод-Морис
19
Франковски
19
Кабо
19
Кабо
19
Франковски
17
Опенда
22
Саид
22
Саид
17
Опенда
70
Норден
27
Мауасса
27
Мауасса
70
Норден
11
Ваи
19
Делайе
19
Делайе
11
Ваи
45
Мавидиди
10
Хазри
10
Хазри
45
Мавидиди
10
Саванье
98
Жермен
98
Жермен
10
Саванье
13
Шотар
22
Геген
22
Геген
13
Шотар
Остались в запасе
Ланс
Монпелье
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
21
Бингуру Камара
ВР
77
Фалайе Сако
ПЗ
2
Арно Суке
ПЗ
27
Лео Леруа
ЦП
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
77
Фалайе Сако
ПЗ
2
Арно Суке
ПЗ
27
Лео Леруа
ЦП
Статистика матча Ланс - Монпелье
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
Стадион:
Стад Болла-Делели
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