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    Клаудио Ривальта - статистика

    Защитник
    Имя Клаудио
    Фамилия Ривальта
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Равенна
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 июня 1978 (44 года)
    Рост 174
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торино 8 0 0 1 0
    Аталанта 7 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.05.2009 1' -90' Рома (Рим) 3:2 Торино (Турин)
    10.05.2009 Был в запасе Торино (Турин) 1:1 Болонья (Болонья)
    03.05.2009 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 1:0 Торино (Турин)
    19.04.2009 1' -41' Милан (Милан) 5:1 Торино (Турин)
    41'
    11.04.2009 1' -90' Торино (Турин) 2:1 Катания (Катания)
    80'
    05.04.2009 1' -90' Палермо (Палермо) 1:0 Торино (Турин)
    22.03.2009 1' -90' Торино (Турин) 1:3 Сампдория (Генуя)
    15.03.2009 1' -90' Аталанта (Бергамо) 2:0 Торино (Турин)
    01.02.2009 1' -37' Интер (Милан) 1:1 Торино (Турин)
    28.01.2009 1' -90' Торино (Турин) 0:0 Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия)
    25.01.2009 Был в запасе Сиена (Сиена) 1:0 Аталанта (Бергамо)
    18.01.2009 85' -90' Аталанта (Бергамо) 3:1 Интер (Милан)
    11.01.2009 Был в запасе Палермо (Палермо) 3:2 Аталанта (Бергамо)
    14.12.2008 Был в запасе Дженоа (Генуя) 1:1 Аталанта (Бергамо)
    70'
    07.12.2008 88' -90' Аталанта (Бергамо) 3:0 Удинезе (Удине)
    30.11.2008 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 2:0 Лацио (Рим)
    23.11.2008 Был в запасе Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия) 3:1 Аталанта (Бергамо)
    16.11.2008 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 3:1 Наполи (Неаполь)
    09.11.2008 1' -90' Фиорентина (Флоренция) 2:1 Аталанта (Бергамо)
    02.11.2008 1' -90' Аталанта (Бергамо) 0:0 Лечче (Лечче)
    29.10.2008 Был в запасе Торино (Турин) 2:1 Аталанта (Бергамо)
    26.10.2008 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 0:1 Милан (Милан)
    19.10.2008 1' -90' Кьево (Верона) 1:1 Аталанта (Бергамо)
    05.10.2008 1' -90' Аталанта (Бергамо) 4:2 Сампдория (Генуя)
    28.09.2008 Был в запасе Рома (Рим) 2:0 Аталанта (Бергамо)
    24.09.2008 1' -90' Аталанта (Бергамо) 1:0 Кальяри (Кальяри)
    14.09.2008 1' -90' Болонья (Болонья) 0:1 Аталанта (Бергамо)
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