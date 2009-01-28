|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торино
|8
|0
|0
|1
|0
|Аталанта
|7
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.05.2009
|1' -90'
|Рома (Рим)
|3:2
|Торино (Турин)
|10.05.2009
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:1
|Болонья (Болонья)
|03.05.2009
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|1:0
|Торино (Турин)
|19.04.2009
|1' -41'
|Милан (Милан)
|5:1
|Торино (Турин)
|41'
|11.04.2009
|1' -90'
|Торино (Турин)
|2:1
|Катания (Катания)
|80'
|05.04.2009
|1' -90'
|Палермо (Палермо)
|1:0
|Торино (Турин)
|22.03.2009
|1' -90'
|Торино (Турин)
|1:3
|Сампдория (Генуя)
|15.03.2009
|1' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|2:0
|Торино (Турин)
|01.02.2009
|1' -37'
|Интер (Милан)
|1:1
|Торино (Турин)
|28.01.2009
|1' -90'
|Торино (Турин)
|0:0
|Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия)
|25.01.2009
|Был в запасе
|Сиена (Сиена)
|1:0
|Аталанта (Бергамо)
|18.01.2009
|85' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|3:1
|Интер (Милан)
|11.01.2009
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|3:2
|Аталанта (Бергамо)
|14.12.2008
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|1:1
|Аталанта (Бергамо)
|70'
|07.12.2008
|88' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|3:0
|Удинезе (Удине)
|30.11.2008
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|2:0
|Лацио (Рим)
|23.11.2008
|Был в запасе
|Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия)
|3:1
|Аталанта (Бергамо)
|16.11.2008
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|3:1
|Наполи (Неаполь)
|09.11.2008
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|2:1
|Аталанта (Бергамо)
|02.11.2008
|1' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|0:0
|Лечче (Лечче)
|29.10.2008
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|2:1
|Аталанта (Бергамо)
|26.10.2008
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|0:1
|Милан (Милан)
|19.10.2008
|1' -90'
|Кьево (Верона)
|1:1
|Аталанта (Бергамо)
|05.10.2008
|1' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|4:2
|Сампдория (Генуя)
|28.09.2008
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|2:0
|Аталанта (Бергамо)
|24.09.2008
|1' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|1:0
|Кальяри (Кальяри)
|14.09.2008
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Аталанта (Бергамо)