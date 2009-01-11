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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Аталанта
Палермо - Аталанта: обзор матча 11 января 2009
Палермо
11.01.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 18 тур
3 : 2
Завершен
Аталанта
22'
Ф. Микколи
39'
М. Брешиано
81'
Э. Кавани
65'
С. Флоккари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Аталанта
Замена
Р. Гуана
️️️️
Ф. Ливерани
ГОЛ! 3:1!
Э. Кавани
ГОЛ! 2:1!
С. Флоккари
Замена
️️️️
С. Падоин
Замена
Л. Чигарини
️️️️
К. Вьери
Желтая карточка
С. Кьер
Желтая карточка
Д. Суччи
Замена
Д. Суччи
️️️️
Ф. Микколи
ГОЛ! 2:0!
М. Брешиано
Желтая карточка
Г. Гарич
Желтая карточка
Ф. Ливерани
ГОЛ! 1:0!
Ф. Микколи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
32
Марко Амелия
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
80
Морис Карроццьери
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
23
Марко Брешиано
ЛП
21
Фабио Ливерани
ОП
23
Антонио Ночерино
ЦП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Аталанта
40
Фердинандо Коппола
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
0
Леонардо Таламонти
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
0
Кристиан Вьери
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
27
Кристиано Дони
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Палермо
1
Самир Уйкани
ВР
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
4
Джованни Тедеско
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
19
Давиде Суччи
ЦФ
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
16
Клаудио Ривальта
ПЗ
87
Алессио Манцони
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
4-1-2-2
32
Амелия
33
Капуано
80
Карроццьери
24
Кьер
6
Кассани
21
Ливерани
23
Брешиано
23
Ночерино
10
Микколи
10
Кавани
4-2-3
40
Коппола
13
Гарич
3
Пеллегрино
0
Таламонти
6
Беллини
17
Гуаренте
19
Падоин
27
Дони
10
Флоккари
0
Вьери
21
Ливерани
11
Гуана
11
Гуана
21
Ливерани
8
Мильяччо
8
Мильяччо
10
Микколи
19
Суччи
19
Суччи
10
Микколи
0
Вьери
8
Чигарини
8
Чигарини
0
Вьери
Остались в запасе
Палермо
Аталанта
4
Джованни Тедеско
ЦП
1
Самир Уйкани
ВР
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
87
Алессио Манцони
ЦП
47
Андреа Консильи
ВР
16
Клаудио Ривальта
ПЗ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Остались в запасе
4
Джованни Тедеско
ЦП
1
Самир Уйкани
ВР
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
Остались в запасе
87
Алессио Манцони
ЦП
47
Андреа Консильи
ВР
16
Клаудио Ривальта
ПЗ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Статистика матча Палермо - Аталанта
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Оскар Джирарди
(Сан-Дона-ди-Пьяве)
Стадион:
Ренцо Барбера
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