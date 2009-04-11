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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Катания
Торино - Катания: обзор матча 11 апреля 2009
Торино
11.04.2009, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 31 тур
2 : 1
Завершен
Катания
82'
Р. Бьянки
85'
Ч. Натали
85'
Х. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Катания
Желтая карточка
Д. Байокко
ГОЛ! 2:1!
Х. Мартинес
ГОЛ! 2:0!
Ч. Натали
Замена
Т. Моримото
️️️️
П. Ледесма
ГОЛ! 1:0!
Р. Бьянки
Желтая карточка
К. Ривальта
Замена
М. Иско
️️️️
Э. Карбони
Замена
А. Стефано Диана
️️️️
И. Абате
Замена
Д. Байокко
️️️️
Д. Маскара
Замена
А. Гасбаррони
️️️️
А. Розина
Замена
Н. Вентола
️️️️
Р. Стеллоне
Желтая карточка
Б. Джемаили
Желтая карточка
И. Франческини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
22
Маттео Серени
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
21
Иван Франческини
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
16
Клаудио Ривальта
ПЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
6
Симоне Бароне
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
77
Роберто Стеллоне
ЦФ
9
Роландо Бьянки
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Катания
1
Альбано Биццарри
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
6
Лоренцо Стовини
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
5
Эзекель Карбони
ЦП
17
Пабло Ледесма
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
Торино
27
Алекс Кальдерони
ВР
28
Томмасо Вайлатти
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
22
Марко Ди Лорето
ЛП
19
Аймо Стефано Диана
ЛП
18
Андреа Гасбаррони
ЦП
7
Никола Вентола
ЦФ
Катания
1
Томаш Косицки
ВР
21
Кристиан Сильвестри
ЦЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
22
Мариано Иско
ЦП
17
Давиде Байокко
ПП
24
Джоната Спинези
ЦФ
15
Такаюки Моримото
ЦФ
3-2-3-2
22
Серени
20
Абате
14
Натали
21
Франческини
33
Рубин
16
Ривальта
21
Джемаили
6
Бароне
27
Розина
9
Бьянки
77
Стеллоне
4-3-3
1
Биццарри
2
Потенца
6
Стовини
26
Сильвестре
33
Капуано
5
Карбони
17
Ледесма
27
Бьяджианти
9
Паолуччи
55
Мартинес
25
Маскара
27
Розина
18
Гасбаррони
18
Гасбаррони
27
Розина
20
Абате
19
Диана
19
Диана
20
Абате
77
Стеллоне
7
Вентола
7
Вентола
77
Стеллоне
5
Карбони
22
Иско
22
Иско
5
Карбони
25
Маскара
17
Байокко
17
Байокко
25
Маскара
17
Ледесма
15
Моримото
15
Моримото
17
Ледесма
Остались в запасе
Торино
Катания
27
Алекс Кальдерони
ВР
28
Томмасо Вайлатти
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
22
Марко Ди Лорето
ЛП
Главный тренер
Джанни де Бьязи
24
Джоната Спинези
ЦФ
1
Томаш Косицки
ВР
21
Кристиан Сильвестри
ЦЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
Остались в запасе
27
Алекс Кальдерони
ВР
28
Томмасо Вайлатти
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
22
Марко Ди Лорето
ЛП
Остались в запасе
24
Джоната Спинези
ЦФ
1
Томаш Косицки
ВР
21
Кристиан Сильвестри
ЦЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Статистика матча Торино - Катания
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Стадио Олимпико
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