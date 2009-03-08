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    Арсу - статистика

    Полузащитник
    Имя Артуро
    Фамилия Гарсиа Муньос
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 марта 1981 (41 год)
    Рост 184
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бетис 21 2 0 6 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.05.2009 1' -90' Малага (Малага) 1:1 Бетис (Севилья)
    51'
    17.05.2009 1' -90' Бетис (Севилья) 2:0 Альмерия (Альмерия)
    65'
    03.05.2009 Был в запасе Бетис (Севилья) 0:2 Атлетико (Мадрид)
    26.04.2009 1' -72' Эспаньол (Барселона) 2:0 Бетис (Севилья)
    39'
    19.04.2009 1' -79' Бетис (Севилья) 2:0 Спортинг (Хихон)
    45' 79'
    12.04.2009 1' -90' Расинг (Сантандер) 2:3 Бетис (Севилья)
    04.04.2009 1' -90' Бетис (Севилья) 3:3 Нумансия (Сория)
    22.03.2009 1' -90' Депортиво (Ла-Корунья) 1:1 Бетис (Севилья)
    79'
    15.03.2009 1' -90' Бетис (Севилья) 0:0 Осасуна (Памплона)
    90'
    08.03.2009 1' -90' Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 3:3 Бетис (Севилья)
    68'
    01.03.2009 1' -53' Бетис (Севилья) 2:2 Вильярреал (Вильярреал)
    53'
    21.02.2009 1' -80' Реал (Мадрид) 6:1 Бетис (Севилья)
    45'
    07.02.2009 1' -90' Севилья (Севилья) 1:2 Бетис (Севилья)
    30'
    01.02.2009 1' -70' Бетис (Севилья) 2:2 Хетафе (Хетафе)
    25.01.2009 1' -90' Рекреативо (Уэльва) 1:0 Бетис (Севилья)
    18.01.2009 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 1:3 Бетис (Севилья)
    11.01.2009 1' -90' Бетис (Севилья) 1:2 Малага (Малага)
    04.01.2009 1' -90' Альмерия (Альмерия) 1:0 Бетис (Севилья)
    21.12.2008 1' -90' Бетис (Севилья) 0:1 Атлетик (Бильбао)
    14.12.2008 1' -82' Атлетико (Мадрид) 2:0 Бетис (Севилья)
    07.12.2008 1' -90' Бетис (Севилья) 1:1 Эспаньол (Барселона)
    78'
    30.11.2008 1' -90' Валенсия (Валенсия) 3:2 Бетис (Севилья)
    09.11.2008 1' -90' Нумансия (Сория) 2:4 Бетис (Севилья)
    02.11.2008 1' -90' Бетис (Севилья) 0:3 Депортиво (Ла-Корунья)
    27.09.2008 1' -90' Бетис (Севилья) 1:2 Реал (Мадрид)
    24.09.2008 1' -90' Барселона (Барселона) 3:2 Бетис (Севилья)
    21.09.2008 1' -90' Бетис (Севилья) 0:0 Севилья (Севилья)
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