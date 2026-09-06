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Украинская Премьер-лига 2026/2027
Команды
Заря
Василий Кравец
Статистика
€ 300 тыс
Василий Кравец - статистика
Заря
20 августа 1997 (29)
#3 | Защитник
183 см
Украина
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Верес
1 : 1
06.09.2026
Заря
Был в запасе
Статистика по турнирам
Украина. Премьер-лига 2026/2027
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Заря
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Верес
1 : 1
06.09.2026
Заря
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Полесье
1 : 2
17.08.2026
Заря
1' - 46'
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Заря
1 : 3
09.08.2026
Кривбасс
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Заря
2 : 0
31.07.2026
Колос
1' - 87'
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