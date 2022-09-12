Василий Кравец - статистика
#20 | Защитник
|Имя
|Василий
|Фамилия
|Кравец
|Команда
|Ворскла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 августа 1997 (25 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Василий
|Фамилия
|Кравец
|Команда
|Ворскла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 августа 1997 (25 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ворскла
|9
|2
|3
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.11.2022
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|3:2
|Ворскла (Полтава)
|19.11.2022
|1' -90'
|Колос (Ковалевка)
|1:2
|Ворскла (Полтава)
|13.11.2022
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|1:1
|Днепр-1 (Днепр)
|67'
|29.10.2022
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|2:0
|Минай (Минай)
|64'
|23.10.2022
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|1:1
|Ворскла (Полтава)
|19.10.2022
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|0:1
|Рух (Львов)
|08.10.2022
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|2:1
|Черноморец (Одесса)
|01.10.2022
|1' -90'
|Ингулец (Петрово)
|0:1
|Ворскла (Полтава)
|12.09.2022
|1' -85'
|Ворскла (Полтава)
|0:0
|Александрия (Александрия)