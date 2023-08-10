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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Славия - Днепр-1
Славия - Днепр-1: обзор матча 10 августа 2023
Славия
10.08.2023, четверг, 20:00
Лига Европы, 3 раунд
3 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Днепр-1
5'
И. Шранц
37'
И. Шранц
81'
К. Валлем
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славия - Днепр-1
Желтая карточка
Л. Масопуст
90'
+6
Замена
М. Юрасек
️️️️
Х. Зафейрис
90'
87'
Желтая карточка
В. Кравец
ГОЛ! 3:0!
К. Валлем
81'
80'
Замена
D. Kivinda
️️️️
А. Филиппов
80'
Замена
Билл
️️️️
В. Рубчинский
Замена
П. Шевчик
️️️️
О. Лингр
79'
Замена
К. Валлем
️️️️
В. Юрецка
79'
Замена
М. Хытил
️️️️
М. ван Бурен
79'
74'
Желтая карточка
В. Рубчинский
72'
Желтая карточка
Б. Леднев
61'
Замена
А. Пихаленок
️️️️
Р. Бабенко
Красная карточка
И. Огбу
58'
53'
Желтая карточка
Р. Бабенко
46'
Замена
Е. Пасич
️️️️
А. Сваток
41'
Желтая карточка
А. Сваток
ГОЛ! 2:0!
И. Шранц
Пас отдал
М. ван Бурен
37'
11'
Замена
Б. Леднев
️️️️
М. Третьяков
ГОЛ! 1:0!
И. Шранц
Пас отдал
Л. Масопуст
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
5
Иго Огбу
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
17
Лукаш Провод
ЛВ
20
Христос Зафейрис
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
10
Мик ван Бурен
ПВ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Днепр-1
1
Яков Кинарейкин
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
5
Эдуард Сарапий
ОП
8
Руслан Бабенко
ЦП
27
Доминго Бланко
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
31
Ян Сиротник
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
27
Томаш Влчек
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
23
Петр Шевчик
ЦП
6
Конрад Валлем
ПВ
13
Моймир Хытил
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
31
Матей Юрасек
ЦФ
49
Адам Пудил
ЦФ
Днепр-1
93
Макс Валеф
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
20
Сергей Горбунов
ЛЗ
4
Эмилиано Пурита
ЦЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
8
Александр Пихаленок
ЦП
25
Игорь Когут
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
42
Евгений Пасич
ПВ
99
Билл
ПВ
97
Daniel Kivinda
ЦФ
2-4-2-2
1
Колар
5
Огбу
3
Голеш
19
Дорли
20
Зафейрис
32
Лингр
8
Масопуст
17
Провод
10
ван Бурен
26
Шранц
15
Юрецка
3-1-4-1-1
1
Кинарейкин
3
Адамюк
5
Сваток
3
Кравец
5
Сарапий
27
Бланко
15
Рубчинский
75
Третьяков
8
Бабенко
11
Гуцуляк
9
Филиппов
32
Лингр
23
Шевчик
23
Шевчик
32
Лингр
15
Юрецка
6
Валлем
6
Валлем
15
Юрецка
10
ван Бурен
13
Хытил
13
Хытил
10
ван Бурен
20
Зафейрис
31
Юрасек
31
Юрасек
20
Зафейрис
8
Бабенко
8
Пихаленок
8
Пихаленок
8
Бабенко
75
Третьяков
30
Леднев
30
Леднев
75
Третьяков
5
Сваток
42
Пасич
42
Пасич
5
Сваток
15
Рубчинский
99
Билл
99
Билл
15
Рубчинский
9
Филиппов
97
97
9
Филиппов
Остались в запасе
Славия
Днепр-1
30
Алеш Мандоус
ВР
31
Ян Сиротник
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
27
Томаш Влчек
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
49
Адам Пудил
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
93
Макс Валеф
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
20
Сергей Горбунов
ЛЗ
4
Эмилиано Пурита
ЦЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
25
Игорь Когут
ЦП
Главный тренер
Александр Кучер
Остались в запасе
30
Алеш Мандоус
ВР
31
Ян Сиротник
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
27
Томаш Влчек
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
49
Адам Пудил
ЦФ
Остались в запасе
93
Макс Валеф
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
20
Сергей Горбунов
ЛЗ
4
Эмилиано Пурита
ЦЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
25
Игорь Когут
ЦП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Александр Кучер
Статистика матча Славия - Днепр-1
1
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Славия
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
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