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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Днепр-1 - Славия
Днепр-1 - Славия: обзор матча 17 августа 2023
Днепр-1
17.08.2023, четверг, 21:00
Лига Европы, 3 раунд
1 : 1
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Славия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр-1
1
Яков Кинарейкин
ВР
20
Сергей Горбунов
ЛЗ
3
Василий Кравец
ЛЗ
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
5
Эдуард Сарапий
ОП
8
Александр Пихаленок
ЦП
8
Руслан Бабенко
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
42
Евгений Пасич
ПВ
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
4
Айхам Усу
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
17
Лукаш Провод
ЛВ
23
Петр Шевчик
ЦП
20
Христос Зафейрис
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
10
Мик ван Бурен
ПВ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Днепр-1
93
Макс Валеф
ВР
25
Олег Горин
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
4
Эмилиано Пурита
ЦЗ
25
Игорь Когут
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
99
Билл
ПВ
34
Владимир Танчик
ПВ
97
Daniel Kivinda
ЦФ
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
31
Ян Сиротник
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
27
Томаш Влчек
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
23
Давид Дудера
ПЗ
14
Якуб Громада
ОП
13
Моймир Хытил
ЦФ
31
Матей Юрасек
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Кинарейкин
18
Каплиенко
3
Кравец
20
Горбунов
5
Сарапий
8
Пихаленок
8
Бабенко
15
Рубчинский
11
Гуцуляк
42
Пасич
9
Филиппов
2-4-2-2
1
Колар
3
Голеш
4
Усу
8
Масопуст
23
Шевчик
20
Зафейрис
19
Дорли
10
ван Бурен
17
Провод
26
Шранц
15
Юрецка
Остались в запасе
Днепр-1
Славия
93
Макс Валеф
ВР
25
Олег Горин
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
4
Эмилиано Пурита
ЦЗ
25
Игорь Когут
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
99
Билл
ПВ
34
Владимир Танчик
ПВ
97
Daniel Kivinda
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
30
Алеш Мандоус
ВР
31
Ян Сиротник
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
27
Томаш Влчек
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
23
Давид Дудера
ПЗ
14
Якуб Громада
ОП
13
Моймир Хытил
ЦФ
31
Матей Юрасек
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
93
Макс Валеф
ВР
25
Олег Горин
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
4
Эмилиано Пурита
ЦЗ
25
Игорь Когут
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
99
Билл
ПВ
34
Владимир Танчик
ПВ
97
Daniel Kivinda
ЦФ
Остались в запасе
30
Алеш Мандоус
ВР
31
Ян Сиротник
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
27
Томаш Влчек
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
23
Давид Дудера
ПЗ
14
Якуб Громада
ОП
13
Моймир Хытил
ЦФ
31
Матей Юрасек
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Днепр-1 - Славия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Славия
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
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