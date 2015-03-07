Руслан Зубков - статистика
#24 | Полузащитник
|Имя
|Руслан
|Отчество
|Владиславович
|Фамилия
|Зубков
|Команда
|Мариуполь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Одесса
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 ноября 1991 (31 год)
|Рост
|191
|Имя
|Руслан
|Отчество
|Владиславович
|Фамилия
|Зубков
|Команда
|Мариуполь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Одесса
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 ноября 1991 (31 год)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мариуполь
|9
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.05.2015
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|3:1
|Мариуполь (Мариуполь)
|16.05.2015
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:2
|Ворскла (Полтава)
|10.05.2015
|1' -90'
|Металлург (Запорожье)
|2:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|02.05.2015
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:0
|Карпаты (Львов)
|50'
|26.04.2015
|Был в запасе
|Днепр (Днепр)
|1:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|18.04.2015
|Был в запасе
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:1
|Металлург (Донецк)
|10.04.2015
|46' -90'
|Говерла (Ужгород)
|2:1
|Мариуполь (Мариуполь)
|05.04.2015
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|2:6
|Шахтер (Донецк)
|27'
|15.03.2015
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|5:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|53'
|07.03.2015
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|2:1
|Заря (Луганск)
|12'
|27.02.2015
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:0
|Мариуполь (Мариуполь)