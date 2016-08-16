Крис Хамфри - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Крис
|Фамилия
|Хамфри
|Команда
|Престон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сент-Катерин
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 сентября 1987 (35 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 450
тыс
|Имя
|Крис
|Фамилия
|Хамфри
|Команда
|Престон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сент-Катерин
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 сентября 1987 (35 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Престон
|10
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.10.2016
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|0:1
|Престон (Престон)
|19.10.2016
|77' -90'
|Престон (Престон)
|3:1
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|15.10.2016
|1' -71'
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|2:2
|Престон (Престон)
|27.09.2016
|1' -70'
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|2:2
|Престон (Престон)
|23.09.2016
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|1:0
|Уиган Атлетик (Уиган)
|17.09.2016
|77' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|5:0
|Престон (Престон)
|86' 81'
|13.09.2016
|77' -90'
|Престон (Престон)
|3:0
|Кардифф (Кардифф)
|27.08.2016
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:0
|Престон (Престон)
|20.08.2016
|1' -87'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:2
|Престон (Престон)
|16.08.2016
|88' -90'
|Престон (Престон)
|0:1
|Дерби Каунти (Дерби)
|13.08.2016
|82' -90'
|Престон (Престон)
|1:2
|Фулхэм (Лондон)
|06.08.2016
|72' -90'
|Рединг (Рединг)
|1:0
|Престон (Престон)