Тимур Бураев - статистика
#16 | Защитник
|Имя
|Тимур
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Бураев
|Команда
|Домодедово
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 марта 1995 (27 лет)
|Рост
|174
|Вес
|70
|Имя
|Тимур
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Бураев
|Команда
|Домодедово
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 марта 1995 (27 лет)
|Рост
|174
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Домодедово
|7
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.04.2016
|61' -90'
|Домодедово (Москва)
|2:2
|Карелия (Петрозаводск)
|08.11.2015
|1' -90'
|Домодедово (Москва)
|2:1
|Псков-747 (Псков)
|01.11.2015
|64' -90'
|Строгино (Москва)
|1:1
|Домодедово (Москва)
|26.10.2015
|1' -76'
|ЦРФСО (Смоленск)
|2:0
|Домодедово (Москва)
|21.10.2015
|1' -90'
|Домодедово (Москва)
|3:0
|Коломна (Коломна)
|2'
|17.10.2015
|1' -90'
|Торпедо Вл (Владимир)
|2:2
|Домодедово (Москва)
|11.10.2015
|Был в запасе
|Домодедово (Москва)
|1:3
|Сочи (Сочи)
|05.10.2015
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|4:0
|Домодедово (Москва)
|19.09.2015
|Был в запасе
|Волга (Тверь)
|1:1
|Домодедово (Москва)
|25.08.2015
|Был в запасе
|Карелия (Петрозаводск)
|0:2
|Домодедово (Москва)
|18.08.2015
|Был в запасе
|Псков-747 (Псков)
|1:0
|Домодедово (Москва)
|12.08.2015
|Был в запасе
|Домодедово (Москва)
|1:1
|Строгино (Москва)
|04.08.2015
|1' -46'
|Домодедово (Москва)
|2:2
|ЦРФСО (Смоленск)