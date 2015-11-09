Матчи игрока в этом турнире
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 17 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 15 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 14 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 13 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 12 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 11 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 10 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 9 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 8 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 7 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 6 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 5 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 4 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 3 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 2 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 1 тур