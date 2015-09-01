Роман Хибаба - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Роман
|Отчество
|Павлович
|Фамилия
|Хибаба
|Команда
|Афипс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 апреля 1989 (33 года)
|Рост
|190
|Вес
|88
|Имя
|Роман
|Отчество
|Павлович
|Фамилия
|Хибаба
|Команда
|Афипс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 апреля 1989 (33 года)
|Рост
|190
|Вес
|88
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Афипс
|16
|1
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.11.2015
|1' -90'
|Астрахань (Астрахань)
|1:1
|Афипс (Афипский)
|65'
|25.10.2015
|1' -90'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|1:2
|Афипс (Афипский)
|12'
|18.10.2015
|1' -90'
|Афипс (Афипский)
|2:1
|Ангушт (Назрань)
|11.10.2015
|1' -90'
|Афипс (Афипский)
|1:0
|МИТОС (Новочеркасск)
|04.10.2015
|1' -90'
|Афипс (Афипский)
|1:0
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|47'
|28.09.2015
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:1
|Афипс (Афипский)
|43'
|21.09.2015
|1' -90'
|Афипс (Афипский)
|1:1
|Дружба (Майкоп)
|14.09.2015
|1' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|0:1
|Афипс (Афипский)
|07.09.2015
|1' -90'
|Афипс (Афипский)
|3:7
|Терек-2 (Грозный)
|01.09.2015
|1' -90'
|Афипс (Афипский)
|3:0
|Алания (Владикавказ)
|25.08.2015
|1' -90'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|1:0
|Афипс (Афипский)
|18.08.2015
|1' -90'
|Афипс (Афипский)
|4:0
|Астрахань (Астрахань)
|12.08.2015
|1' -90'
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|0:1
|Афипс (Афипский)
|04.08.2015
|36' -90'
|Афипс (Афипский)
|1:0
|СКА (Ростов-на-Дону)
|28.07.2015
|46' -90'
|Ангушт (Назрань)
|0:1
|Афипс (Афипский)
|89'
|20.07.2015
|1' -90'
|Афипс (Афипский)
|2:1
|Динамо (Ставрополь)
|74'