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    Антон Бунин - статистика

    Вратарь
    Имя Антон
    Отчество Глебович
    Фамилия Бунин
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 7 августа 1995 (27 лет)
    Рост 189
    Вес 81
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Томь-2 7 -9 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.10.2015 Был в запасе Томь-2 (Томск) 1:4 Сибирь-2 (Новосибирск)
    19.10.2015 Был в запасе Томь-2 (Томск) 1:1 Чита (Чита)
    12.10.2015 Был в запасе Иртыш (Омск) 0:1 Томь-2 (Томск)
    02.10.2015 Был в запасе Динамо (Барнаул) 1:0 Томь-2 (Томск)
    29.09.2015 Был в запасе Новокузнецк (Новокузнецк) 2:1 Томь-2 (Томск)
    19.09.2015 Был в запасе Томь-2 (Томск) 0:1 Смена (Комсомольск-на-Амуре)
    16.09.2015 Был в запасе Томь-2 (Томск) 1:3 Сахалин (Южно-Сахалинск)
    09.09.2015 Был в запасе Якутия (Якутск) 1:1 Томь-2 (Томск)
    30.08.2015 1' -90' Томь-2 (Томск) 3:1 Якутия (Якутск)
    23.08.2015 1' -90' Сахалин (Южно-Сахалинск) 3:0 Томь-2 (Томск)
    20.08.2015 1' -90' Смена (Комсомольск-на-Амуре) 2:1 Томь-2 (Томск)
    13.08.2015 1' -90' Томь-2 (Томск) 0:0 Динамо (Барнаул)
    10.08.2015 1' -90' Томь-2 (Томск) 1:1 Новокузнецк (Новокузнецк)
    02.08.2015 1' -90' Томь-2 (Томск) 1:0 Иртыш (Омск)
    22.07.2015 1' -90' Сибирь-2 (Новосибирск) 2:2 Томь-2 (Томск)
    19.07.2015 Был в запасе Чита (Чита) 0:1 Томь-2 (Томск)
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