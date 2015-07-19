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Расписание матчей
Чита - Томь-2
Чита - Томь-2: обзор матча 19 июля 2015
Чита
19.07.2015, воскресенье, 13:00
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 1 тур
0 : 1
Завершен
Томь-2
40'
А. Макурин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чита - Томь-2
90'
Замена
Н. Злобин
️️️️
С. Аксанов
Замена
А. Александров
️️️️
П. Захаров
90'
Замена
В. Навродский
️️️️
Р. Гаврюш
85'
Замена
Н. Красоткин
️️️️
А. Александров
72'
70'
Замена
В. Гусев
️️️️
А. Макурин
Желтая карточка
С. Дудкин
68'
Замена
А. Рябованов
️️️️
К. Кулешов
66'
55'
Замена
Д. Сасин
️️️️
Р. Салахутдинов
Замена
Р. Гаврюш
️️️️
Р. Куклин
46'
40'
ГОЛ! 0:1!
А. Макурин
34'
Желтая карточка
П. Самойлов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чита
79
Максим Счастливцев
ВР
32
Александр Бодялов
ВР
33
Артем Дробышев
ЦЗ
26
Виталий Беличенко
ЦЗ
20
Сергей Дудкин
ОП
14
Павел Захаров
ЦП
22
Роман Куклин
ЦП
88
Андрей Александров
ЦП
23
Леонид Зуев
АП
9
Кирилл Кулешов
ЦФ
15
Алмаз Фатихов
ЦФ
Томь-2
16
Кирилл Кондратьев
ВР
5
Павел Самойлов
ЦЗ
21
Анатолий Негода
ЦЗ
2
Дмитрий Шишканов
ЦЗ
30
Михаил Башилов
ПЗ
73
Андрей Дырдин
ЦП
11
Султан Аксанов
ЦП
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
21
Антон Макурин
ЦП
10
Алексей Сазонов
ЦФ
Чита
96
Александр Косенко
ВР
87
Александр Александров
ЦЗ
76
Виталий Немеров
ЦЗ
8
Никита Красоткин
ЦП
9
Роман Гаврюш
ЦП
28
Виктор Навродский
ЦФ
94
Алексей Рябованов
ЦФ
Томь-2
16
Антон Бунин
ВР
54
Александр Букачев
ЦЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
44
Николай Злобин
ПЗ
91
Владимир Гусев
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
2-1-3-1-2
79
Счастливцев
33
Дробышев
26
Беличенко
20
Дудкин
14
Захаров
22
Куклин
88
Александров
23
Зуев
15
Фатихов
9
Кулешов
4-5-1
16
Кондратьев
30
Башилов
21
Негода
2
Шишканов
5
Самойлов
73
Дырдин
85
Ефремов
65
Салахутдинов
21
Макурин
11
Аксанов
10
Сазонов
88
Александров
8
Красоткин
8
Красоткин
88
Александров
22
Куклин
9
Гаврюш
9
Гаврюш
22
Куклин
Гаврюш
28
Навродский
28
Навродский
Гаврюш
9
Кулешов
94
Рябованов
94
Рябованов
9
Кулешов
14
Захаров
87
Александров
87
Александров
14
Захаров
21
Макурин
91
Гусев
91
Гусев
21
Макурин
11
Аксанов
44
Злобин
44
Злобин
11
Аксанов
65
Салахутдинов
77
Сасин
77
Сасин
65
Салахутдинов
Остались в запасе
Чита
Томь-2
76
Виталий Немеров
ЦЗ
96
Александр Косенко
ВР
54
Александр Букачев
ЦЗ
16
Антон Бунин
ВР
84
Антон Митерев
ЦЗ
Остались в запасе
76
Виталий Немеров
ЦЗ
96
Александр Косенко
ВР
Остались в запасе
54
Александр Букачев
ЦЗ
16
Антон Бунин
ВР
84
Антон Митерев
ЦЗ
Статистика матча Чита - Томь-2
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Чита
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чертаново
3 : 0
12.08.2026
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 10 тур
Чертаново
2 : 0
05.06.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 9 тур
Олимп-Долгопрудный-2
2 : 2
28.05.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 8 тур
Чита
3 : 1
21.05.2022
Химик
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 7 тур
Чита
1 : 2
14.05.2022
Торпедо Вл
Томь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 28 тур
Томь-2
2 : 0
29.05.2016
Сибирь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 27 тур
Динамо Брл
4 : 0
25.05.2016
Томь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Томь-2
3 : 0
22.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 26 тур
Томь-2
1 : 2
17.05.2016
Чита
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 25 тур
Томь-2
5 : 3
14.05.2016
Якутия
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Баранов
(Красноярск)
Стадион:
Локомотив
Новости команд
Все
Чита
Томь-2
3-й клуб снялся с Кубка России
5 августа
5
5-й клуб за полтора месяца снялся со Второй лиги
22 июля
2
«Анжи», «Томь» и еще семь клубов потеряли членство в РФС
2023.06.22 12:16
2
«Чита» из ФНЛ-2 прекратила существование из-за отсутствия финансирования
2022.07.06 21:39
3
Директор «Читы»: «Если не примут реформу ПФЛ, футбол на востоке, скорее всего, умрет. Нужны шаги со стороны РФС»
2019.12.25 16:31
3
3-й клуб снялся с Кубка России
5 августа
5
5-й клуб за полтора месяца снялся со Второй лиги
22 июля
2
«Анжи», «Томь» и еще семь клубов потеряли членство в РФС
2023.06.22 12:16
2
«Чита» из ФНЛ-2 прекратила существование из-за отсутствия финансирования
2022.07.06 21:39
3
Директор «Читы»: «Если не примут реформу ПФЛ, футбол на востоке, скорее всего, умрет. Нужны шаги со стороны РФС»
2019.12.25 16:31
3
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