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Расписание матчей
Сахалин - Томь-2
Сахалин - Томь-2: обзор матча 23 августа 2015
Сахалин
23.08.2015, воскресенье, 09:00
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 8 тур
3 : 0
Завершен
Томь-2
3'
М. Алахвердов
14'
А. Гаглоев (П)
72'
А. Гаглоев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сахалин - Томь-2
Желтая карточка
А. Марков
84'
83'
Желтая карточка
Д. Ефремов
79'
Замена
В. Гусев
️️️️
Р. Салахутдинов
79'
Замена
Д. Шишканов
️️️️
А. Макурин
75'
Замена
А. Митерев
️️️️
П. Кудряшов
Замена
А. Марков
️️️️
С. Миронов
75'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
А. Гаглоев
72'
71'
Вторая желтая
А. Дырдин
Замена
Н. Шиков
️️️️
С. Виноградов
66'
Замена
И. Изотов
️️️️
М. Гайдуков
64'
63'
Желтая карточка
Р. Салахутдинов
61'
Вторая желтая
А. Букачев
61'
Замена
А. Сазонов
️️️️
Д. Сасин
Замена
Е. Матрахов
️️️️
В. Михалев
58'
Желтая карточка
Е. Дудиков
26'
24'
Желтая карточка
А. Дырдин
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Гаглоев
14'
13'
Желтая карточка
М. Башилов
6'
Желтая карточка
А. Букачев
ГОЛ! 1:0!
М. Алахвердов
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сахалин
12
Андрей Кондратюк
ВР
6
Юрий Коломыц
ЦЗ
20
Евгений Дудиков
ЦЗ
9
Владимир Михалев
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
20
Вадим Хинчагов
ЦП
11
Сергей Виноградов
ЦП
3
Муртази Алахвердов
ЦП
88
Сергей Миронов
ПП
19
Максим Гайдуков
ПВ
22
Александр Яркин
ЦФ
Томь-2
16
Антон Бунин
ВР
54
Александр Букачев
ЦЗ
44
Николай Злобин
ПЗ
30
Михаил Башилов
ПЗ
73
Андрей Дырдин
ЦП
11
Султан Аксанов
ЦП
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
21
Антон Макурин
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
29
Павел Кудряшов
ПВ
Сахалин
13
Сергей Панов
ВР
26
Илья Изотов
ЦЗ
10
Евгений Матрахов
ОП
72
Андрей Марков
ЦП
10
Николай Шиков
ЦП
26
Вадим Масляк
ЦФ
49
Джамбулат Калаев
ЦФ
Томь-2
31
Константин Олифиренко
ВР
2
Дмитрий Шишканов
ЦЗ
5
Павел Самойлов
ЦЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
91
Владимир Гусев
ЦП
10
Алексей Сазонов
ЦФ
2-5-2-1
12
Кондратюк
6
Коломыц
20
Дудиков
11
Гаглоев
20
Хинчагов
11
Виноградов
3
Алахвердов
88
Миронов
9
Михалев
19
Гайдуков
22
Яркин
3-5-2
16
Бунин
30
Башилов
54
Букачев
44
Злобин
73
Дырдин
85
Ефремов
65
Салахутдинов
21
Макурин
11
Аксанов
29
Кудряшов
77
Сасин
19
Гайдуков
26
Изотов
26
Изотов
19
Гайдуков
88
Миронов
72
Марков
72
Марков
88
Миронов
9
Михалев
10
Матрахов
10
Матрахов
9
Михалев
11
Виноградов
10
Шиков
10
Шиков
11
Виноградов
77
Сасин
10
Сазонов
10
Сазонов
77
Сасин
21
Макурин
2
Шишканов
2
Шишканов
21
Макурин
65
Салахутдинов
91
Гусев
91
Гусев
65
Салахутдинов
29
Кудряшов
84
Митерев
84
Митерев
29
Кудряшов
Остались в запасе
Сахалин
Томь-2
26
Вадим Масляк
ЦФ
49
Джамбулат Калаев
ЦФ
13
Сергей Панов
ВР
5
Павел Самойлов
ЦЗ
31
Константин Олифиренко
ВР
Остались в запасе
26
Вадим Масляк
ЦФ
49
Джамбулат Калаев
ЦФ
13
Сергей Панов
ВР
Остались в запасе
5
Павел Самойлов
ЦЗ
31
Константин Олифиренко
ВР
Статистика матча Сахалин - Томь-2
2
2
5
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сахалин
4 : 0
03.11.2024
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Сахалин
1 : 0
27.10.2024
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сахалин
1 : 0
20.10.2024
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Композит
2 : 2
12.10.2024
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Химки-М
1 : 0
06.10.2024
Сахалин
Томь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 28 тур
Томь-2
2 : 0
29.05.2016
Сибирь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 27 тур
Динамо Брл
4 : 0
25.05.2016
Томь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Томь-2
3 : 0
22.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 26 тур
Томь-2
1 : 2
17.05.2016
Чита
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 25 тур
Томь-2
5 : 3
14.05.2016
Якутия
Информация о матче
Главный судья:
Константин Молчанов
(Чита)
Стадион:
Спартак
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