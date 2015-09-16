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Расписание матчей
Томь-2 - Сахалин
Томь-2 - Сахалин: обзор матча 16 сентября 2015
Томь-2
16.09.2015, среда, 12:00
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 14 тур
1 : 3
Завершен
Сахалин
89'
В. Пашкевич
26'
Ю. Коломыц
45'
А. Гаглоев (П)
73'
М. Гайдуков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь-2 - Сахалин
ГОЛ! 1:3!
В. Пашкевич
89'
83'
Желтая карточка
С. Виноградов
78'
Замена
С. Панов
️️️️
А. Кондратюк
Замена
А. Букачев
️️️️
П. Самойлов
75'
73'
ГОЛ! 0:3!
М. Гайдуков
71'
Замена
Ф. Первушин
️️️️
Н. Шиков
70'
Замена
С. Виноградов
️️️️
Д. Галин
Замена
Н. Бочаров
️️️️
Р. Салахутдинов
65'
61'
Замена
Е. Матрахов
️️️️
С. Миронов
Замена
В. Пашкевич
️️️️
П. Кудряшов
58'
46'
Замена
А. Яркин
️️️️
А. Гаглоев
Замена
П. Кудряшов
️️️️
А. Сазонов
46'
Замена
Д. Сасин
️️️️
А. Макурин
46'
45'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Гаглоев
Желтая карточка
А. Макурин
29'
26'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Коломыц
Желтая карточка
П. Самойлов
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь-2
16
Кирилл Кондратьев
ВР
2
Дмитрий Шишканов
ЦЗ
5
Павел Самойлов
ЦЗ
21
Анатолий Негода
ЦЗ
30
Михаил Башилов
ПЗ
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
11
Султан Аксанов
ЦП
73
Андрей Дырдин
ЦП
21
Антон Макурин
ЦП
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
10
Алексей Сазонов
ЦФ
Сахалин
12
Андрей Кондратюк
ВР
26
Илья Изотов
ЦЗ
6
Юрий Коломыц
ЦЗ
3
Муртази Алахвердов
ЦП
10
Николай Шиков
ЦП
20
Вадим Хинчагов
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
24
Дмитрий Галин
ЦП
72
Андрей Марков
ЦП
88
Сергей Миронов
ПП
19
Максим Гайдуков
ПВ
Томь-2
16
Антон Бунин
ВР
54
Александр Букачев
ЦЗ
12
Василий Пинчук
ЦЗ
48
Владимир Пашкевич
ЦП
34
Никита Бочаров
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
29
Павел Кудряшов
ПВ
Сахалин
13
Сергей Панов
ВР
15
Виктор Утюжников
ЦЗ
20
Евгений Дудиков
ЦЗ
14
Федор Первушин
ПЗ
10
Евгений Матрахов
ОП
11
Сергей Виноградов
ЦП
22
Александр Яркин
ЦФ
4-5-1
16
Кондратьев
2
Шишканов
5
Самойлов
21
Негода
30
Башилов
11
Аксанов
73
Дырдин
21
Макурин
65
Салахутдинов
85
Ефремов
10
Сазонов
2-5-3
12
Кондратюк
26
Изотов
6
Коломыц
88
Миронов
11
Гаглоев
24
Галин
72
Марков
20
Хинчагов
19
Гайдуков
3
Алахвердов
10
Шиков
10
Сазонов
29
Кудряшов
29
Кудряшов
10
Сазонов
Кудряшов
48
Пашкевич
48
Пашкевич
Кудряшов
65
Салахутдинов
34
Бочаров
34
Бочаров
65
Салахутдинов
5
Самойлов
54
Букачев
54
Букачев
5
Самойлов
21
Макурин
77
Сасин
77
Сасин
21
Макурин
24
Галин
11
Виноградов
11
Виноградов
24
Галин
88
Миронов
10
Матрахов
10
Матрахов
88
Миронов
10
Шиков
14
Первушин
14
Первушин
10
Шиков
11
Гаглоев
22
Яркин
22
Яркин
11
Гаглоев
12
Кондратюк
13
Панов
13
Панов
12
Кондратюк
Остались в запасе
Томь-2
Сахалин
16
Антон Бунин
ВР
12
Василий Пинчук
ЦЗ
15
Виктор Утюжников
ЦЗ
20
Евгений Дудиков
ЦЗ
Остались в запасе
16
Антон Бунин
ВР
12
Василий Пинчук
ЦЗ
Остались в запасе
15
Виктор Утюжников
ЦЗ
20
Евгений Дудиков
ЦЗ
Статистика матча Томь-2 - Сахалин
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Томь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 28 тур
Томь-2
2 : 0
29.05.2016
Сибирь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 27 тур
Динамо Брл
4 : 0
25.05.2016
Томь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Томь-2
3 : 0
22.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 26 тур
Томь-2
1 : 2
17.05.2016
Чита
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 25 тур
Томь-2
5 : 3
14.05.2016
Якутия
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сахалин
4 : 0
03.11.2024
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Сахалин
1 : 0
27.10.2024
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сахалин
1 : 0
20.10.2024
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Композит
2 : 2
12.10.2024
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Химки-М
1 : 0
06.10.2024
Сахалин
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Козлов
(Новосибирск)
Стадион:
Темп
Новости команд
Все
Томь-2
Сахалин
Погиб лучший бомбардир Кубка России-2010/11
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