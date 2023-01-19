Брэндон Мехеле - статистика
#44 | Защитник
|Имя
|Брэндон
|Фамилия
|Мехеле
|Команда
|Брюгге
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 января 1993 (30 лет)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 6,50
млн
|Имя
|Брэндон
|Фамилия
|Мехеле
|Команда
|Брюгге
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 января 1993 (30 лет)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|07.03.2023
|1' - 90'
|Бенфика
|5:1
|Брюгге
|Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч
|03.03.2023
|1' - 90'
|Остенде
|3:0
|Брюгге
|Бельгия. Про-Лига, 28 тур
|90'
|26.02.2023
|1' - 90'
|Брюгге
|2:0
|Гент
|Бельгия. Про-Лига, 27 тур
|19.02.2023
|66' - 90'
|Серкль Брюгге
|2:2
|Брюгге
|Бельгия. Про-Лига, 26 тур
|15.02.2023
|1' - 90'
|Брюгге
|0:2
|Бенфика
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|10.02.2023
|1' - 90'
|Брюгге
|1:1
|Юнион СЖ
|Бельгия. Про-Лига, 25 тур
|54'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брюгге
|26
|1
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.03.2023
|1' -90'
|Остенде (Остенде)
|3:0
|Брюгге (Брюгге)
|90'
|26.02.2023
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|2:0
|Гент (Гент)
|19.02.2023
|66' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|2:2
|Брюгге (Брюгге)
|10.02.2023
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Юнион СЖ (Брюссель)
|54'
|05.02.2023
|1' -90'
|Антверпен (Антверпен)
|0:0
|Брюгге (Брюгге)
|29.01.2023
|60' -90'
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|1:2
|Брюгге (Брюгге)
|82'
|22.01.2023
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|2:2
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|16'
|19.01.2023
|Был в запасе
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:1
|Брюгге (Брюгге)
|15.01.2023
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Андерлехт (Брюссель)
|79'
|08.01.2023
|1' -90'
|Генк (Генк)
|3:1
|Брюгге (Брюгге)
|26.12.2022
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Оуд-Хеверли (Левен)
|13.11.2022
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|2:2
|Антверпен (Антверпен)
|34' 77'
|06.11.2022
|1' -90'
|Гент (Гент)
|2:0
|Брюгге (Брюгге)
|29.10.2022
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|4:2
|Остенде (Остенде)
|22.10.2022
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:2
|Брюгге (Брюгге)
|19.10.2022
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|3:0
|Сент-Труйден (Брюссель)
|16.10.2022
|1' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|0:1
|Брюгге (Брюгге)
|08.10.2022
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|0:2
|Вестерло (Вестерло)
|01.10.2022
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|3:0
|Мехелен (Мехелен)
|18.09.2022
|1' -90'
|Стандард (Льеж)
|3:0
|Брюгге (Брюгге)
|10.09.2022
|1' -90'
|Серен (Серен)
|0:2
|Брюгге (Брюгге)
|02.09.2022
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|4:0
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|26.08.2022
|1' -90'
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|1:3
|Брюгге (Брюгге)
|21.08.2022
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|2:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|14.08.2022
|1' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|0:3
|Брюгге (Брюгге)
|05.08.2022
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|31.07.2022
|Был в запасе
|Эйпен (Эйпен)
|2:1
|Брюгге (Брюгге)
|24.07.2022
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|3:2
|Генк (Генк)