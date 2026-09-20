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Брюгге
Брэндон Мехеле
Статистика
€ 2,80 млн
Брэндон Мехеле - статистика
Брюгге
28 января 1993 (33)
#44 | Защитник
188 см
Бельгия
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Матчи за последние 30 дней
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Брюгге
3 : 0
20.09.2026
Генк
1' - 90'
63'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Брюгге
3 : 1
13.09.2026
Антверпен
1' - 90'
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
2 : 3
08.09.2026
Астон Вилла
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Ломмел
0 : 1
04.09.2026
Брюгге
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Гент
2 : 1
30.08.2026
Брюгге
1' - 90'
75'
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Лига Европы 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Брюгге
6
2
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Брюгге
3 : 0
20.09.2026
Генк
1' - 90'
63'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Брюгге
3 : 1
13.09.2026
Антверпен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Ломмел
0 : 1
04.09.2026
Брюгге
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Гент
2 : 1
30.08.2026
Брюгге
1' - 90'
75'
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Брюгге
1 : 0
23.08.2026
Серкль Брюгге
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Брюгге
3 : 0
07.08.2026
Кортрейк
1' - 90'
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