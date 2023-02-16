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    Бруно Перес - статистика

    #33 | Защитник
    Имя Бруно
    Фамилия Перес
    Команда Трабзонспор
    Состав Основной
    Родной город Сан-Паулу
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 марта 1990 (33 года)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Трабзонспор 1:2 Умраниеспор Турция. Суперлига, 24 тур
    23.02.2023 46' - 90' Базель 2:0 Трабзонспор Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
    16.02.2023 1' - 71' Трабзонспор 1:0 Базель Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Трабзонспор 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.02.2023 46' -90' Базель (Базель) 2:0 Трабзонспор (Трабзон)
    16.02.2023 1' -71' Трабзонспор (Трабзон) 1:0 Базель (Базель)
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