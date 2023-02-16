Бруно Перес - статистика
#33 | Защитник
|Имя
|Бруно
|Фамилия
|Перес
|Команда
|Трабзонспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 марта 1990 (33 года)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Бруно
|Фамилия
|Перес
|Команда
|Трабзонспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 марта 1990 (33 года)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Трабзонспор
|1:2
|Умраниеспор
|Турция. Суперлига, 24 тур
|23.02.2023
|46' - 90'
|Базель
|2:0
|Трабзонспор
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
|16.02.2023
|1' - 71'
|Трабзонспор
|1:0
|Базель
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Трабзонспор
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.02.2023
|46' -90'
|Базель (Базель)
|2:0
|Трабзонспор (Трабзон)
|16.02.2023
|1' -71'
|Трабзонспор (Трабзон)
|1:0
|Базель (Базель)