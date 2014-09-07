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    Себастьян Мила - статистика

    #11 | Полузащитник
    Имя Себастьян
    Фамилия Мила
    Команда Шленск
    Состав Основной
    Родной город Кожалин
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 июля 1982 (40 лет)
    Рост 178
    Вес 67
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Польша 5 2 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.10.2015 Был в запасе Польша 2:1 Ирландия
    08.10.2015 Был в запасе Шотландия 2:2 Польша
    07.09.2015 87' -90' Польша 8:1 Гибралтар
    04.09.2015 Был в запасе Германия 3:1 Польша
    13.06.2015 Был в запасе Польша 4:0 Грузия
    29.03.2015 84' -90' Ирландия 1:1 Польша
    14.11.2014 1' -86' Грузия 0:4 Польша
    73'
    14.10.2014 63' -90' Польша 2:2 Шотландия
    83'
    11.10.2014 75' -90' Польша 2:0 Германия
    88'
    07.09.2014 Был в запасе Гибралтар 0:7 Польша
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