Себастьян Мила - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Себастьян
|Фамилия
|Мила
|Команда
|Шленск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кожалин
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 июля 1982 (40 лет)
|Рост
|178
|Вес
|67
|Имя
|Себастьян
|Фамилия
|Мила
|Команда
|Шленск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кожалин
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 июля 1982 (40 лет)
|Рост
|178
|Вес
|67
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Польша
|5
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.10.2015
|Был в запасе
|Польша
|2:1
|Ирландия
|08.10.2015
|Был в запасе
|Шотландия
|2:2
|Польша
|07.09.2015
|87' -90'
|Польша
|8:1
|Гибралтар
|04.09.2015
|Был в запасе
|Германия
|3:1
|Польша
|13.06.2015
|Был в запасе
|Польша
|4:0
|Грузия
|29.03.2015
|84' -90'
|Ирландия
|1:1
|Польша
|14.11.2014
|1' -86'
|Грузия
|0:4
|Польша
|73'
|14.10.2014
|63' -90'
|Польша
|2:2
|Шотландия
|83'
|11.10.2014
|75' -90'
|Польша
|2:0
|Германия
|88'
|07.09.2014
|Был в запасе
|Гибралтар
|0:7
|Польша