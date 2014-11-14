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Расписание матчей
Евро-2024
Грузия - Польша
Грузия - Польша: обзор матча 14 ноября 2014
Грузия
14.11.2014, пятница, 20:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа D, 4 тур
0 : 4
Завершен
Польша
51'
К. Глик
71'
Г. Крыховяк
73'
С. Мила
90+2'
А. Милик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Грузия - Польша
90'
+2
ГОЛ! 0:4!
А. Милик
90'
+1
Желтая карточка
К. Линетти
Замена
Н. Дзаламидзе
️️️️
А. Кобахидзе
88'
86'
Замена
К. Линетти
️️️️
С. Мила
83'
Желтая карточка
Т. Йодловиц
79'
Желтая карточка
К. Глик
73'
ГОЛ! 0:3!
С. Мила
Пас отдал
А. Милик
71'
ГОЛ! 0:2!
Г. Крыховяк
Пас отдал
К. Глик
69'
Замена
М. Рыбус
️️️️
К. Гросицки
Замена
Г. Чантурия
️️️️
Л. Мчедлидзе
68'
66'
Замена
Т. Йодловиц
️️️️
К. Мачиньски
Замена
Т. Окриашвили
️️️️
Джано
59'
Желтая карточка
У. Лобжанидзе
56'
Желтая карточка
Д. Канкава
52'
51'
ГОЛ! 0:1!
К. Глик
Пас отдал
Г. Крыховяк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грузия
1
Георгий Лория
ВР
18
Гиа Григалава
ЦЗ
6
Акакий Хубутия
ЦЗ
5
Соломон Кверквелия
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
2
Уча Лобжанидзе
ПЗ
20
Джаба Канкава
ЦП
0
Александр Кобахидзе
ЦП
6
Муртаз Даушвили
ЦП
10
Джано
АП
0
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Польша
1
Войцех Щесны
ВР
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
4
Лукаш Шукала
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
20
Лукаш Пищек
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
10
Гжегож Крыховяк
ОП
18
Себастьян Мила
ЦП
5
Кшиштоф Мачиньски
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
7
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Адам Навалка
Грузия
13
Омар Мигинейшвили
ВР
13
Роин Квасхвадзе
ВР
19
Гиорги Папава
ЦЗ
0
Леван Какубава
ЦЗ
3
Лаша Двали
ЦЗ
23
Мате Цинцадзе
ОП
15
Торнике Окриашвили
ЦП
20
Георгий Папунашвили
ЦП
15
Георгий Меребашвили
ЦП
11
Георгий Чантурия
ПП
17
Ника Дзаламидзе
ЦФ
Польша
22
Лукаш Фабиански
ВР
12
Артур Боруц
ВР
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
6
Томаш Йодловиц
ЦЗ
17
Павел Ольковски
ЦЗ
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
0
Лукаш Брож
ЦЗ
8
Карол Линетти
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
14
Лукаш Теодорчик
ЦФ
23
Михал Кухарчик
ЦФ
21
Михал Жиро
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Лория
6
Хубутия
5
Кверквелия
4
Кашия
18
Григалава
2
Лобжанидзе
20
Канкава
0
Кобахидзе
6
Даушвили
10
Джано
0
Мчедлидзе
4-1-3-2
1
Щесны
20
Пищек
4
Шукала
15
Глик
3
Енджейчик
10
Крыховяк
18
Мила
5
Мачиньски
11
Гросицки
7
Милик
9
Левандовски
0
Кобахидзе
17
Дзаламидзе
17
Дзаламидзе
0
Кобахидзе
10
Джано
15
Окриашвили
15
Окриашвили
10
Джано
0
Мчедлидзе
11
Чантурия
11
Чантурия
0
Мчедлидзе
11
Гросицки
13
Рыбус
13
Рыбус
11
Гросицки
5
Мачиньски
6
Йодловиц
6
Йодловиц
5
Мачиньски
18
Мила
8
Линетти
8
Линетти
18
Мила
Остались в запасе
Грузия
Польша
19
Гиорги Папава
ЦЗ
0
Леван Какубава
ЦЗ
23
Мате Цинцадзе
ОП
13
Омар Мигинейшвили
ВР
13
Роин Квасхвадзе
ВР
3
Лаша Двали
ЦЗ
20
Георгий Папунашвили
ЦП
15
Георгий Меребашвили
ЦП
Главный тренер
Темури Кецбая
22
Лукаш Фабиански
ВР
12
Артур Боруц
ВР
17
Павел Ольковски
ЦЗ
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
0
Лукаш Брож
ЦЗ
10
Петр Зелински
ЦП
14
Лукаш Теодорчик
ЦФ
23
Михал Кухарчик
ЦФ
21
Михал Жиро
ЦФ
Главный тренер
Адам Навалка
Остались в запасе
19
Гиорги Папава
ЦЗ
0
Леван Какубава
ЦЗ
23
Мате Цинцадзе
ОП
13
Омар Мигинейшвили
ВР
13
Роин Квасхвадзе
ВР
3
Лаша Двали
ЦЗ
20
Георгий Папунашвили
ЦП
15
Георгий Меребашвили
ЦП
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
12
Артур Боруц
ВР
17
Павел Ольковски
ЦЗ
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
0
Лукаш Брож
ЦЗ
10
Петр Зелински
ЦП
14
Лукаш Теодорчик
ЦФ
23
Михал Кухарчик
ЦФ
21
Михал Жиро
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Главный тренер
Адам Навалка
Статистика матча Грузия - Польша
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Грузия
Лига наций, 6 тур
Украина
- : -
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Грузия
0 : 1
25.09.2026
Северная Ирландия
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
- : -
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Борис Пайчадзе
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