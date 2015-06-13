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Расписание матчей
Евро-2024
Польша - Грузия
Польша - Грузия: обзор матча 13 июня 2015
Польша
13.06.2015, суббота, 19:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа D, 6 тур
4 : 0
Завершен
Грузия
62'
А. Милик
89'
Р. Левандовски
90+2'
Р. Левандовски
90+3'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Польша - Грузия
ГОЛ! 4:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
А. Милик
90'
+3
ГОЛ! 3:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
Я. Блащиковски
90'
+2
Замена
М. Коморовски
️️️️
М. Пождан
90'
ГОЛ! 2:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
А. Милик
89'
Замена
Т. Йодловиц
️️️️
К. Гросицки
80'
76'
Замена
Б. Цхададзе
️️️️
А. Кобахидзе
Замена
Я. Блащиковски
️️️️
С. Пешко
64'
63'
Замена
Г. Чантурия
️️️️
М. Вацадзе
ГОЛ! 1:0!
А. Милик
Пас отдал
К. Мачиньски
62'
46'
Замена
М. Даушвили
️️️️
Т. Окриашвили
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Польша
22
Лукаш Фабиански
ВР
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
4
Лукаш Шукала
ЦЗ
20
Лукаш Пищек
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
17
Славомир Пешко
ЛП
10
Гжегож Крыховяк
ОП
2
Михал Пождан
ЦП
5
Кшиштоф Мачиньски
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
7
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Адам Навалка
Грузия
1
Георгий Лория
ВР
0
Александр Амисулашвили
ЦЗ
22
Георгий Наваловский
ЦЗ
3
Лаша Двали
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
2
Уча Лобжанидзе
ПЗ
15
Торнике Окриашвили
ЦП
0
Александр Кобахидзе
ЦП
8
Валерий Казаишвили
ЦП
10
Джано
АП
0
Мате Вацадзе
ЦФ
Главный тренер
Кахабер Цхададзе
Польша
12
Артур Боруц
ВР
1
Войцех Щесны
ВР
6
Томаш Йодловиц
ЦЗ
3
Марцин Коморовски
ЦЗ
0
Лукаш Брож
ЦЗ
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
18
Себастьян Мила
ЦП
8
Карол Линетти
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
23
Михал Кухарчик
ЦФ
Грузия
13
Роин Квасхвадзе
ВР
0
Нукри Ревишвили
ВР
3
Лаша Тотадзе
ЦЗ
16
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
23
Мате Цинцадзе
ОП
0
Кахи Махарадзе
ОП
20
Георгий Папунашвили
ЦП
0
Леван Кения
ЦП
6
Муртаз Даушвили
ЦП
11
Георгий Чантурия
ПП
23
Бачан Цхададзе
ЦФ
3-1-4-2
22
Фабиански
13
Рыбус
4
Шукала
20
Пищек
10
Крыховяк
17
Пешко
2
Пождан
5
Мачиньски
11
Гросицки
7
Милик
9
Левандовски
3-2-3-1-1
1
Лория
22
Наваловский
3
Двали
4
Кашия
2
Лобжанидзе
0
Амисулашвили
15
Окриашвили
0
Кобахидзе
8
Казаишвили
10
Джано
0
Вацадзе
11
Гросицки
6
Йодловиц
6
Йодловиц
11
Гросицки
2
Пождан
3
Коморовски
3
Коморовски
2
Пождан
17
Пешко
16
Блащиковски
16
Блащиковски
17
Пешко
0
Кобахидзе
23
Цхададзе
23
Цхададзе
0
Кобахидзе
15
Окриашвили
6
Даушвили
6
Даушвили
15
Окриашвили
0
Вацадзе
11
Чантурия
11
Чантурия
0
Вацадзе
Остались в запасе
Польша
Грузия
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
18
Себастьян Мила
ЦП
12
Артур Боруц
ВР
1
Войцех Щесны
ВР
0
Лукаш Брож
ЦЗ
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
8
Карол Линетти
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
23
Михал Кухарчик
ЦФ
Главный тренер
Адам Навалка
3
Лаша Тотадзе
ЦЗ
23
Мате Цинцадзе
ОП
16
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
13
Роин Квасхвадзе
ВР
0
Нукри Ревишвили
ВР
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
0
Кахи Махарадзе
ОП
20
Георгий Папунашвили
ЦП
0
Леван Кения
ЦП
Главный тренер
Кахабер Цхададзе
Остались в запасе
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
18
Себастьян Мила
ЦП
12
Артур Боруц
ВР
1
Войцех Щесны
ВР
0
Лукаш Брож
ЦЗ
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
8
Карол Линетти
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
23
Михал Кухарчик
ЦФ
Остались в запасе
3
Лаша Тотадзе
ЦЗ
23
Мате Цинцадзе
ОП
16
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
13
Роин Квасхвадзе
ВР
0
Нукри Ревишвили
ВР
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
0
Кахи Махарадзе
ОП
20
Георгий Папунашвили
ЦП
0
Леван Кения
ЦП
Главный тренер
Адам Навалка
Главный тренер
Кахабер Цхададзе
Статистика матча Польша - Грузия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
- : -
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Грузия
Лига наций, 6 тур
Украина
- : -
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Грузия
0 : 1
25.09.2026
Северная Ирландия
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Кульбаков
(Гомель)
Стадион:
Национальный стадион
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