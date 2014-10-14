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Расписание матчей
Евро-2024
Польша - Шотландия
Польша - Шотландия: обзор матча 14 октября 2014
Польша
14.10.2014, вторник, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа D, 3 тур
2 : 2
Завершен
Шотландия
12'
К. Мачиньски
76'
А. Милик
18'
Ш. Мэлони
57'
С. Нейсмит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Польша - Шотландия
85'
Желтая карточка
Г. Грир
Желтая карточка
С. Мила
83'
ГОЛ! 2:2!
А. Милик
Пас отдал
А. Енджейчик
76'
71'
Замена
К. Мартин
️️️️
С. Флетчер
71'
Замена
Д. Флетчер
️️️️
С. Нейсмит
Замена
С. Мила
️️️️
В. Собота
63'
Желтая карточка
Г. Крыховяк
60'
57'
ГОЛ! 1:2!
С. Нейсмит
Пас отдал
Д. Моррисон
18'
ГОЛ! 1:1!
Ш. Мэлони
Пас отдал
И. Анья
ГОЛ! 1:0!
К. Мачиньски
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Польша
1
Войцех Щесны
ВР
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
4
Лукаш Шукала
ЦЗ
20
Лукаш Пищек
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
5
Вальдемар Собота
ЛП
10
Гжегож Крыховяк
ОП
5
Кшиштоф Мачиньски
ЦП
7
Аркадиуш Милик
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Адам Навалка
Шотландия
1
Дэвид Маршалл
ВР
2
Алан Хаттон
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
5
Гордон Грир
ЦЗ
4
Расселл Мартин
ЦЗ
6
Шон Мэлони
ЛП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
11
Икечи Анья
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
9
Стивен Флетчер
ЦФ
10
Стивен Нейсмит
ЦФ
Польша
12
Артур Боруц
ВР
22
Лукаш Фабиански
ВР
14
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
17
Павел Ольковски
ЦЗ
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
23
Филип Стажиньски
ЦП
18
Себастьян Мила
ЦП
23
Михал Кухарчик
ЦФ
14
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Шотландия
21
Крейг Гордон
ВР
21
Мэттью Гилкс
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
14
Кристоф Берра
ЦЗ
16
Крэйг Форсит
ЦЗ
15
Крэйг Брайсон
ЦП
17
Бэрри Беннэн
ЦП
20
Крис Бурк
ЦП
18
Джеймс МакАртур
ЦП
19
Даррен Флетчер
ЦП
13
Крис Мартин
ЦФ
23
Стив Мэй
ЦФ
4-1-3-2
1
Щесны
3
Енджейчик
15
Глик
4
Шукала
20
Пищек
10
Крыховяк
5
Собота
5
Мачиньски
11
Гросицки
9
Левандовски
7
Милик
4-4-2
1
Маршалл
3
Уиттакер
5
Грир
4
Мартин
2
Хаттон
7
Моррисон
11
Анья
8
Браун
6
Мэлони
10
Нейсмит
9
Флетчер
5
Собота
18
Мила
18
Мила
5
Собота
10
Нейсмит
19
Флетчер
19
Флетчер
10
Нейсмит
9
Флетчер
13
Мартин
13
Мартин
9
Флетчер
Остались в запасе
Польша
Шотландия
23
Филип Стажиньски
ЦП
12
Артур Боруц
ВР
22
Лукаш Фабиански
ВР
14
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
17
Павел Ольковски
ЦЗ
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
23
Михал Кухарчик
ЦФ
14
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Главный тренер
Адам Навалка
21
Крейг Гордон
ВР
21
Мэттью Гилкс
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
14
Кристоф Берра
ЦЗ
16
Крэйг Форсит
ЦЗ
15
Крэйг Брайсон
ЦП
17
Бэрри Беннэн
ЦП
20
Крис Бурк
ЦП
18
Джеймс МакАртур
ЦП
23
Стив Мэй
ЦФ
Остались в запасе
23
Филип Стажиньски
ЦП
12
Артур Боруц
ВР
22
Лукаш Фабиански
ВР
14
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
17
Павел Ольковски
ЦЗ
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
23
Михал Кухарчик
ЦФ
14
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Остались в запасе
21
Крейг Гордон
ВР
21
Мэттью Гилкс
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
14
Кристоф Берра
ЦЗ
16
Крэйг Форсит
ЦЗ
15
Крэйг Брайсон
ЦП
17
Бэрри Беннэн
ЦП
20
Крис Бурк
ЦП
18
Джеймс МакАртур
ЦП
23
Стив Мэй
ЦФ
Главный тренер
Адам Навалка
Статистика матча Польша - Шотландия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
- : -
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
- : -
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Национальный стадион
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