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Расписание матчей
Евро-2024
Польша - Гибралтар
Польша - Гибралтар: обзор матча 07 сентября 2015
Польша
07.09.2015, понедельник, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа D, 8 тур
8 : 1
Завершен
Гибралтар
8'
К. Гросицки
15'
К. Гросицки
19'
Р. Левандовски
29'
Р. Левандовски
56'
А. Милик
59'
Я. Блащиковски (П)
72'
А. Милик
74'
Б. Капустка
87'
Д. Гослинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Польша - Гибралтар
Замена
С. Мила
️️️️
П. Ольковски
87'
87'
ГОЛ! 8:1!
Д. Гослинг
Пас отдал
К. Кашаро
79'
Замена
Д. Лопес
️️️️
Р. Кашаро
ГОЛ! 8:0!
Б. Капустка
Пас отдал
А. Милик
74'
ГОЛ! 7:0!
А. Милик
Пас отдал
К. Гросицки
72'
68'
Замена
Д. Босио
️️️️
Д. Дуарте
Замена
П. Зелински
️️️️
Р. Левандовски
66'
Замена
Б. Капустка
️️️️
Я. Блащиковски
62'
ГОЛ с пенальти! 6:0!
Я. Блащиковски
59'
ГОЛ! 5:0!
А. Милик
Пас отдал
Г. Крыховяк
56'
46'
Замена
К. Кашаро
️️️️
Д. Кумбес
ГОЛ! 4:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
А. Милик
29'
ГОЛ! 3:0!
Р. Левандовски
19'
ГОЛ! 2:0!
К. Гросицки
15'
ГОЛ! 1:0!
К. Гросицки
Пас отдал
Р. Левандовски
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Польша
22
Лукаш Фабиански
ВР
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
4
Лукаш Шукала
ЦЗ
17
Павел Ольковски
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
10
Гжегож Крыховяк
ОП
5
Кшиштоф Мачиньски
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
7
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Адам Навалка
Гибралтар
1
Джордан Перес
ВР
5
Райан Кашаро
ЦЗ
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
6
Рой Чиполина
ЦЗ
20
Жан-Карлос Гарсия
ЦЗ
22
Эрин Барнетт
ЦЗ
23
Энтони Бардон
ЦП
10
Лайам Уолкер
ЦП
11
Джейк Гослинг
ЦФ
18
Джон-Пол Дуарте
ЦФ
16
Джейми Кумбес
ЦФ
Главный тренер
Джефф Вуд
Польша
1
Войцех Щесны
ВР
12
Артур Боруц
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
6
Томаш Йодловиц
ЦЗ
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
17
Славомир Пешко
ЛП
18
Себастьян Мила
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
0
Ариэль Борысюк
ЦП
8
Бартош Капустка
АП
23
Камиль Вильчек
ЦФ
Гибралтар
17
Лайам Нил
ВР
13
Джейми Робба
ВР
16
Джастин Ровегно
ЦЗ
4
Джек Сержант
ЦЗ
17
Джейси Оливейро
ЦЗ
9
Кайл Кашаро
ЛП
14
Джесси Виктори
ЦП
21
Роберт Гиллинг
ЦП
12
Джереми Лопес
ЦП
17
Джеймс Босио
ЦП
19
Мики Йоме
ЦФ
4-1-3-2
22
Фабиански
13
Рыбус
17
Ольковски
15
Глик
4
Шукала
10
Крыховяк
11
Гросицки
5
Мачиньски
16
Блащиковски
7
Милик
9
Левандовски
3-2-2-3
1
Перес
6
Чиполина
20
Гарсия
22
Барнетт
5
Кашаро
3
Чиполина
23
Бардон
10
Уолкер
16
Кумбес
18
Дуарте
11
Гослинг
17
Ольковски
18
Мила
18
Мила
17
Ольковски
9
Левандовски
10
Зелински
10
Зелински
9
Левандовски
16
Блащиковски
8
Капустка
8
Капустка
16
Блащиковски
16
Кумбес
9
Кашаро
9
Кашаро
16
Кумбес
5
Кашаро
12
Лопес
12
Лопес
5
Кашаро
18
Дуарте
17
Босио
17
Босио
18
Дуарте
Остались в запасе
Польша
Гибралтар
1
Войцех Щесны
ВР
12
Артур Боруц
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
6
Томаш Йодловиц
ЦЗ
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
17
Славомир Пешко
ЛП
0
Ариэль Борысюк
ЦП
23
Камиль Вильчек
ЦФ
Главный тренер
Адам Навалка
17
Лайам Нил
ВР
16
Джастин Ровегно
ЦЗ
14
Джесси Виктори
ЦП
13
Джейми Робба
ВР
4
Джек Сержант
ЦЗ
17
Джейси Оливейро
ЦЗ
21
Роберт Гиллинг
ЦП
19
Мики Йоме
ЦФ
Главный тренер
Джефф Вуд
Остались в запасе
1
Войцех Щесны
ВР
12
Артур Боруц
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
6
Томаш Йодловиц
ЦЗ
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
17
Славомир Пешко
ЛП
0
Ариэль Борысюк
ЦП
23
Камиль Вильчек
ЦФ
Остались в запасе
17
Лайам Нил
ВР
16
Джастин Ровегно
ЦЗ
14
Джесси Виктори
ЦП
13
Джейми Робба
ВР
4
Джек Сержант
ЦЗ
17
Джейси Оливейро
ЦЗ
21
Роберт Гиллинг
ЦП
19
Мики Йоме
ЦФ
Главный тренер
Адам Навалка
Главный тренер
Джефф Вуд
Статистика матча Польша - Гибралтар
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
- : -
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Гибралтар
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
- : -
16.11.2026
Мальта
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Гибралтар
0 : 0
23.09.2026
Сан-Томе и Принсипи
Информация о матче
Главный судья:
Гедиминас Мажейка
(Каунас)
Стадион:
Национальный стадион
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