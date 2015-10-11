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Расписание матчей
Евро-2024
Польша - Ирландия
Польша - Ирландия: обзор матча 11 октября 2015
Польша
11.10.2015, воскресенье, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа D, 10 тур
2 : 1
Завершен
Ирландия
13'
Г. Крыховяк
42'
Р. Левандовски
16'
Д. Уолтерс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Польша - Ирландия
90'
+5
Желтая карточка
Д. Уолтерс
90'
+2
Вторая желтая
Д. О'Ши
Желтая карточка
С. Пешко
87'
Замена
С. Пешко
️️️️
К. Гросицки
85'
Замена
Л. Шукала
️️️️
К. Мачиньски
78'
Желтая карточка
К. Глик
74'
73'
Замена
В. Хулахан
️️️️
Д. МакКлин
Замена
Я. Блащиковски
️️️️
П. Ольковски
63'
58'
Замена
Э. МакГиди
️️️️
Г. Уилэн
55'
Замена
Р. Кин
️️️️
Ш. Лонг
45'
+1
Желтая карточка
Г. Уилэн
ГОЛ! 2:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
К. Мачиньски
42'
19'
Желтая карточка
Д. О'Ши
16'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Уолтерс
ГОЛ! 1:0!
Г. Крыховяк
Пас отдал
К. Гросицки
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Польша
22
Лукаш Фабиански
ВР
14
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
17
Павел Ольковски
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
20
Лукаш Пищек
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
10
Гжегож Крыховяк
ОП
5
Кшиштоф Мачиньски
ЦП
8
Карол Линетти
ЦП
2
Михал Пождан
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Адам Навалка
Ирландия
23
Даррен Рэндольф
ВР
5
Ричард Кио
ЦЗ
4
Джон О'Ши
ЦЗ
2
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
11
Джеймс МакКлин
ЦП
13
Джеффри Хендрик
ЦП
8
Джеймс МакКарти
ЦП
6
Гленн Уилэн
ЦП
14
Джонатан Уолтерс
ЦФ
9
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Польша
12
Артур Боруц
ВР
1
Войцех Щесны
ВР
4
Лукаш Шукала
ЦЗ
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
17
Славомир Пешко
ЛП
18
Себастьян Мила
ЦП
0
Ариэль Борысюк
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
8
Бартош Капустка
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
19
Артур Собич
ЦФ
Ирландия
1
Дэвид Форд
ВР
16
Роб Эллиот
ВР
12
Пол МакШейн
ЦЗ
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
20
Марк Уилсон
ЦЗ
7
Эйден МакГиди
ЛВ
18
Даррон Гибсон
ЦП
20
Весли Хулахан
ЦП
18
Дэвид Мейлер
ЦП
10
Робби Кин
ЦФ
21
Дэрил Мерфи
ЦФ
15
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
4-1-4-1
22
Фабиански
14
Вавржиняк
17
Ольковски
15
Глик
20
Пищек
10
Крыховяк
11
Гросицки
8
Линетти
2
Пождан
5
Мачиньски
9
Левандовски
3-5-2
23
Рэндольф
2
Коулмен
4
О'Ши
5
Кио
11
МакКлин
13
Хендрик
8
МакКарти
6
Уилэн
11
Брэди
9
Лонг
14
Уолтерс
5
Мачиньски
4
Шукала
4
Шукала
5
Мачиньски
11
Гросицки
17
Пешко
17
Пешко
11
Гросицки
17
Ольковски
16
Блащиковски
16
Блащиковски
17
Ольковски
11
МакКлин
20
Хулахан
20
Хулахан
11
МакКлин
6
Уилэн
7
МакГиди
7
МакГиди
6
Уилэн
9
Лонг
10
Кин
10
Кин
9
Лонг
Остались в запасе
Польша
Ирландия
18
Себастьян Мила
ЦП
12
Артур Боруц
ВР
1
Войцех Щесны
ВР
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
0
Ариэль Борысюк
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
8
Бартош Капустка
АП
19
Артур Собич
ЦФ
Главный тренер
Адам Навалка
1
Дэвид Форд
ВР
16
Роб Эллиот
ВР
12
Пол МакШейн
ЦЗ
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
20
Марк Уилсон
ЦЗ
18
Даррон Гибсон
ЦП
18
Дэвид Мейлер
ЦП
21
Дэрил Мерфи
ЦФ
15
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
18
Себастьян Мила
ЦП
12
Артур Боруц
ВР
1
Войцех Щесны
ВР
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
0
Ариэль Борысюк
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
8
Бартош Капустка
АП
19
Артур Собич
ЦФ
Остались в запасе
1
Дэвид Форд
ВР
16
Роб Эллиот
ВР
12
Пол МакШейн
ЦЗ
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
20
Марк Уилсон
ЦЗ
18
Даррон Гибсон
ЦП
18
Дэвид Мейлер
ЦП
21
Дэрил Мерфи
ЦФ
15
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Адам Навалка
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Польша - Ирландия
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
- : -
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Ирландия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
- : -
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лига наций, 1 тур
Косово
1 : 0
24.09.2026
Ирландия
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Стадион:
Национальный стадион
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол, Россия 2
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