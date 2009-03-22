Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Рикардо Оливейра - статистика

    Имя Рикардо
    Фамилия Оливейра
    Команда Аль-Джазира
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 6 мая 1980 (42 года)
    Рост 183
    Вес 81
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бетис 16 6 0 6 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.05.2009 1' -90' Бетис (Севилья) 1:1 Вальядолид (Вальядолид)
    49'
    23.05.2009 1' -83' Малага (Малага) 1:1 Бетис (Севилья)
    17.05.2009 76' -90' Бетис (Севилья) 2:0 Альмерия (Альмерия)
    09.05.2009 1' -90' Атлетик (Бильбао) 1:0 Бетис (Севилья)
    03.05.2009 1' -90' Бетис (Севилья) 0:2 Атлетико (Мадрид)
    26.04.2009 1' -90' Эспаньол (Барселона) 2:0 Бетис (Севилья)
    22.04.2009 1' -90' Бетис (Севилья) 1:2 Валенсия (Валенсия)
    86' 60'
    19.04.2009 1' -90' Бетис (Севилья) 2:0 Спортинг (Хихон)
    04.04.2009 1' -90' Бетис (Севилья) 3:3 Нумансия (Сория)
    90' 90'
    22.03.2009 1' -90' Депортиво (Ла-Корунья) 1:1 Бетис (Севилья)
    89'
    15.03.2009 1' -90' Бетис (Севилья) 0:0 Осасуна (Памплона)
    08.03.2009 1' -90' Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 3:3 Бетис (Севилья)
    01.03.2009 1' -90' Бетис (Севилья) 2:2 Вильярреал (Вильярреал)
    57' 21'
    21.02.2009 1' -90' Реал (Мадрид) 6:1 Бетис (Севилья)
    30' 43'
    14.02.2009 1' -90' Бетис (Севилья) 2:2 Барселона (Барселона)
    90'
    07.02.2009 1' -89' Севилья (Севилья) 1:2 Бетис (Севилья)
    84' 32'
    • Читайте нас: 
    11