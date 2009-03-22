Рикардо Оливейра - статистика
|Имя
|Рикардо
|Фамилия
|Оливейра
|Команда
|Аль-Джазира
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 мая 1980 (42 года)
|Рост
|183
|Вес
|81
|Имя
|Рикардо
|Фамилия
|Оливейра
|Команда
|Аль-Джазира
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 мая 1980 (42 года)
|Рост
|183
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бетис
|16
|6
|0
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.05.2009
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|49'
|23.05.2009
|1' -83'
|Малага (Малага)
|1:1
|Бетис (Севилья)
|17.05.2009
|76' -90'
|Бетис (Севилья)
|2:0
|Альмерия (Альмерия)
|09.05.2009
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|1:0
|Бетис (Севилья)
|03.05.2009
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|0:2
|Атлетико (Мадрид)
|26.04.2009
|1' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|2:0
|Бетис (Севилья)
|22.04.2009
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:2
|Валенсия (Валенсия)
|86' 60'
|19.04.2009
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|2:0
|Спортинг (Хихон)
|04.04.2009
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|3:3
|Нумансия (Сория)
|90' 90'
|22.03.2009
|1' -90'
|Депортиво (Ла-Корунья)
|1:1
|Бетис (Севилья)
|89'
|15.03.2009
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|0:0
|Осасуна (Памплона)
|08.03.2009
|1' -90'
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|3:3
|Бетис (Севилья)
|01.03.2009
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|2:2
|Вильярреал (Вильярреал)
|57' 21'
|21.02.2009
|1' -90'
|Реал (Мадрид)
|6:1
|Бетис (Севилья)
|30' 43'
|14.02.2009
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|2:2
|Барселона (Барселона)
|90'
|07.02.2009
|1' -89'
|Севилья (Севилья)
|1:2
|Бетис (Севилья)
|84' 32'