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Рикардо Оливейра
Статистика
Рикардо Оливейра - статистика
Завершил карьеру
6 мая 1980 (46)
| Нападающий
183 см | 81 кг
Бразилия
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Статистика по турнирам
Испания. Примера 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бетис
16
6
0
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Бетис
1 : 1
31.05.2009
Вальядолид
1' - 90'
49'
Испания. Примера, 37 тур
Малага
1 : 1
23.05.2009
Бетис
1' - 83'
Испания. Примера, 36 тур
Бетис
2 : 0
17.05.2009
Альмерия
76' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Атлетик
1 : 0
09.05.2009
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Бетис
0 : 2
03.05.2009
Атлетико
1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Эспаньол
2 : 0
26.04.2009
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Бетис
1 : 2
22.04.2009
Валенсия
1' - 90'
86'
60'
Испания. Примера, 31 тур
Бетис
2 : 0
19.04.2009
Спортинг
1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Бетис
3 : 3
04.04.2009
Нумансия
1' - 90'
90'
90'
Испания. Примера, 28 тур
Депортиво
1 : 1
22.03.2009
Бетис
1' - 90'
89'
Испания. Примера, 27 тур
Бетис
0 : 0
15.03.2009
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Мальорка
3 : 3
08.03.2009
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Бетис
2 : 2
01.03.2009
Вильярреал
1' - 90'
57'
21'
Испания. Примера, 24 тур
Реал
6 : 1
21.02.2009
Бетис
1' - 90'
30'
43'
Испания. Примера, 23 тур
Бетис
2 : 2
14.02.2009
Барселона
1' - 90'
90'
Испания. Примера, 22 тур
Севилья
1 : 2
07.02.2009
Бетис
1' - 89'
84'
32'
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