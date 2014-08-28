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Родри
Статистика
Родри - статистика
Завершил карьеру
25 апреля 1985 (41), Сеехин
#6 | Полузащитник
176 см
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Лига Европы 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Омония
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 4 раунд
Омония
1 : 2
28.08.2014
Динамо
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Динамо
2 : 2
21.08.2014
Омония
1' - 90'
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