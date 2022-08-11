Магнус Эрикссон - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Магнус
|Фамилия
|Эрикссон
|Команда
|Юргорден
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 апреля 1990 (32 года)
|Рост
|179
|Вес
|82
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Магнус
|Фамилия
|Эрикссон
|Команда
|Юргорден
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 апреля 1990 (32 года)
|Рост
|179
|Вес
|82
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.03.2023
|1' - 90'
|Лех
|2:0
|Юргорден
|Лига конференций, 1/8 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Юргорден
|13
|1
|5
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.03.2023
|1' -90'
|Лех (Познань)
|2:0
|Юргорден (Стокгольм)
|03.11.2022
|1' -67'
|Юргорден (Стокгольм)
|1:0
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|19'
|27.10.2022
|58' -90'
|Мольде (Мольде)
|2:3
|Юргорден (Стокгольм)
|13.10.2022
|1' -62'
|Юргорден (Стокгольм)
|4:2
|Гент (Гент)
|42' 45'
|06.10.2022
|1' -90'
|Гент (Гент)
|0:1
|Юргорден (Стокгольм)
|38'
|15.09.2022
|1' -90'
|Юргорден (Стокгольм)
|3:2
|Мольде (Мольде)
|58'
|08.09.2022
|1' -61'
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|0:0
|Юргорден (Стокгольм)
|23.08.2022
|1' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|3:2
|Юргорден (Стокгольм)
|17.08.2022
|1' -90'
|Юргорден (Стокгольм)
|3:0
|АПОЭЛ (Никосия)
|11.08.2022
|1' -90'
|Юргорден (Стокгольм)
|3:1
|Сепси (Сфынту-Георге)
|23'
|04.08.2022
|1' -90'
|Сепси (Сфынту-Георге)
|1:3
|Юргорден (Стокгольм)
|28.07.2022
|1' -90'
|Юргорден (Стокгольм)
|2:0
|Риека (Риека)
|21.07.2022
|1' -90'
|Риека (Риека)
|1:2
|Юргорден (Стокгольм)