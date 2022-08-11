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    Магнус Эрикссон - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Магнус
    Фамилия Эрикссон
    Команда Юргорден
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 апреля 1990 (32 года)
    Рост 179
    Вес 82
    Стоимость:
    € 1,20
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.03.2023 1' - 90' Лех 2:0 Юргорден Лига конференций, 1/8 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
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