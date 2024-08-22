Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Юргорден - Марибор
Юргорден - Марибор: обзор матча 22 августа 2024
Юргорден
22.08.2024, четверг, 20:00
Лига конференций, 4 раунд
1 : 0
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Марибор
69'
Т. Нгуэн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Юргорден - Марибор
90'
+1
Замена
Б. Врховец
️️️️
Z. Repas
90'
+1
Замена
B. Matufueni M'bondo
️️️️
Й. Иличич
Замена
Х. Радетинац
️️️️
Т. Гулликсен
90'
+1
89'
Красная карточка
С. Карич
81'
Замена
О. Мбина
️️️️
Э. Бойгре
81'
Замена
Р. Бурлес
️️️️
М. Божич
Замена
Д. Стенссон
️️️️
Т. Нгуэн
73'
73'
Замена
A. Jakupovic
️️️️
М. Баришич
ГОЛ! 1:0!
Т. Нгуэн
Пас отдал
Д. Хюммет
69'
Замена
Г. Викхейм
️️️️
О. Фаллениус
56'
45'
+3
Желтая карточка
Я. Репас
39'
Желтая карточка
Й. Иличич
21'
Желтая карточка
Г. Сикошек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юргорден
35
Якоб Ринне
ВР
26
Кеита Косуги
ЦЗ
3
Маркус Даниэльсон
ЦЗ
4
Якоб Уне Ларссон
ЦЗ
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
2
Петер Теркильдсен
ЦП
14
Бесард Сабович
ЦП
6
Расмус Шуллер
ЦП
23
Денис Хюммет
ЦФ
Главный тренер
Ким Бергстранд
Марибор
20
Грегор Сикошек
ЦЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
4
Lan Vidmar
ЦЗ
2
Пиюс Сирвис
ПЗ
17
Марко Божич
ЛП
20
Ян Репас
ЦП
14
Макс Баришич
ЦП
10
Z. Repas
ЦФ
1
Azbe Jug
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
99
Этьен Бойгре
ЦФ
Главный тренер
Радован Каранович
Юргорден
32
Oscar Jansson
ВР
40
Макс Кроон
ВР
18
Адам Сталь
ЦЗ
33
Viktor Bergh
ЦЗ
6
Theo Bergvall
ЦП
7
Магнус Эрикссон
ЦП
13
Даниэль Стенссон
ЦП
8
Patric Åslund
ЦП
9
Харис Радетинац
ПВ
9
Аугуст Приске
ЦФ
80
Густав Викхейм
ЦФ
Марибор
59
Само Придгар
ВР
81
Менно Бергсен
ВР
6
Bradley Matufueni M'bondo
ЦЗ
22
Мартин Милец
ЦЗ
11
Редван Бурлес
ЛП
4
Блаж Врховец
ЦП
18
Karol Borys
ЦП
14
Marcel Lorber
ЦП
16
Niko Grlić
ЦП
21
Behar Feta
ЦФ
9
A. Jakupovic
ЦФ
99
Орфе Мбина
ЦФ
3-3-3-1
35
Ринне
26
Косуги
3
Даниэльсон
4
Ларссон
2
Теркильдсен
14
Сабович
6
Шуллер
8
Гулликсен
93
Нгуэн
11
Фаллениус
23
Хюммет
4-3-4
2
Сирвис
25
Карич
4
20
Сикошек
20
Репас
14
Баришич
17
Божич
99
Бойгре
72
Иличич
1
10
93
Нгуэн
13
Стенссон
13
Стенссон
93
Нгуэн
8
Гулликсен
9
Радетинац
9
Радетинац
8
Гулликсен
11
Фаллениус
80
Викхейм
80
Викхейм
11
Фаллениус
72
Иличич
6
6
72
Иличич
17
Божич
11
Бурлес
11
Бурлес
17
Божич
10
4
Врховец
4
Врховец
10
14
Баришич
9
9
14
Баришич
99
Бойгре
99
Мбина
99
Мбина
99
Бойгре
Остались в запасе
Юргорден
Марибор
32
Oscar Jansson
ВР
40
Макс Кроон
ВР
18
Адам Сталь
ЦЗ
33
Viktor Bergh
ЦЗ
6
Theo Bergvall
ЦП
7
Магнус Эрикссон
ЦП
8
Patric Åslund
ЦП
9
Аугуст Приске
ЦФ
Главный тренер
Ким Бергстранд
59
Само Придгар
ВР
81
Менно Бергсен
ВР
22
Мартин Милец
ЦЗ
18
Karol Borys
ЦП
14
Marcel Lorber
ЦП
16
Niko Grlić
ЦП
21
Behar Feta
ЦФ
Главный тренер
Радован Каранович
Остались в запасе
32
Oscar Jansson
ВР
40
Макс Кроон
ВР
18
Адам Сталь
ЦЗ
33
Viktor Bergh
ЦЗ
6
Theo Bergvall
ЦП
7
Магнус Эрикссон
ЦП
8
Patric Åslund
ЦП
9
Аугуст Приске
ЦФ
Остались в запасе
59
Само Придгар
ВР
81
Менно Бергсен
ВР
22
Мартин Милец
ЦЗ
18
Karol Borys
ЦП
14
Marcel Lorber
ЦП
16
Niko Grlić
ЦП
21
Behar Feta
ЦФ
Главный тренер
Ким Бергстранд
Главный тренер
Радован Каранович
Статистика матча Юргорден - Марибор
1
3
Всего ударов по воротам
11
4
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
9
1
Нарушения
6
12
Офсайды
1
2
Сейвы
1
2
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
3
1
Матчи команд
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сириус
1 : 0
22.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хальмстад
2 : 1
08.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Юргорден
2 : 1
01.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
1 : 1
28.10.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Юргорден
2 : 2
24.10.2026
Эргрюте
Марибор
Словения. Первая Лига, 18 тур
Марибор
- : -
06.12.2026
Радомлье
Словения. Первая Лига, 17 тур
Мура 05
0 : 4
28.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Марибор
5 : 1
22.11.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 15 тур
Браво
2 : 1
07.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Копер
4 : 0
27.10.2026
Марибор
Информация о матче
Главный судья:
Яспер Вергот
Стадион:
Tele2 Arena, Stockholm
Новости команд
Все
Юргорден
Марибор
Российский футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Словении
24 мая
7
Российский вингер сделал 1+1 в матче за словенский клуб
1 февраля
2
Экс-полузащитник «Аталанты» ждет предложение от «Спартака»
2025.05.23 23:41
5
Тренер «Челси» отреагировал на выход клуба в финал Лиги конференций
2025.05.09 10:22
Лига конференций. «Челси» минимально победил «Юргорден» (1:0) и вышел в финал
2025.05.08 23:59
Тренер «Челси» отреагировал на выход клуба в финал Лиги конференций
2025.05.09 10:22
Лига конференций. «Челси» минимально победил «Юргорден» (1:0) и вышел в финал
2025.05.08 23:59
Дебютант «Челси» обновил клубный рекорд в еврокубках
2025.05.08 22:22
«Челси» – «Юргорден»: смотреть прямую трансляцию онлайн, 8 мая 2025
2025.05.08 20:50
Прогноз на точный счет матча «Челси» – «Юргорден»: Лига Конференций, 8 мая 2025
2025.05.07 09:58
Российский футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Словении
24 мая
7
Российский вингер сделал 1+1 в матче за словенский клуб
1 февраля
2
Экс-полузащитник «Аталанты» ждет предложение от «Спартака»
2025.05.23 23:41
5
«Пари НН» выкупил защитника сборной Словении
2024.09.11 18:18
«Ростов» и еще один клуб РПЛ интересуются игроком «Марибора»
2023.05.23 10:08
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+