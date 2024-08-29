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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Марибор - Юргорден
Марибор - Юргорден: обзор матча 29 августа 2024
Марибор
29.08.2024, четверг, 21:15
Лига конференций, 4 раунд
0 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Юргорден
4'
Д. Хюммет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Марибор - Юргорден
Желтая карточка
М. Милец
90'
+6
90'
+4
Желтая карточка
М. Даниэльсон
90'
+2
Желтая карточка
А. Приске
90'
+1
Желтая карточка
Д. Стенссон
Желтая карточка
Й. Иличич
90'
86'
Замена
А. Приске
️️️️
Д. Хюммет
Замена
Э. Бойгре
️️️️
Z. Repas
83'
Замена
О. Мбина
️️️️
A. Jakupovic
71'
71'
Замена
О. Фаллениус
️️️️
Г. Викхейм
71'
Замена
Х. Радетинац
️️️️
Т. Гулликсен
Замена
K. Borys
️️️️
М. Божич
65'
Замена
Г. Сикошек
️️️️
М. Баришич
65'
Желтая карточка
Z. Repas
59'
27'
Замена
Д. Стенссон
️️️️
Р. Шуллер
4'
ГОЛ! 0:1!
Д. Хюммет
Пас отдал
Г. Викхейм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марибор
6
Bradley Matufueni M'bondo
ЦЗ
4
Lan Vidmar
ЦЗ
22
Мартин Милец
ЦЗ
2
Пиюс Сирвис
ПЗ
17
Марко Божич
ЛП
20
Ян Репас
ЦП
14
Макс Баришич
ЦП
1
Azbe Jug
ЦФ
9
A. Jakupovic
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Z. Repas
ЦФ
Главный тренер
Радован Каранович
Юргорден
35
Якоб Ринне
ВР
4
Якоб Уне Ларссон
ЦЗ
3
Маркус Даниэльсон
ЦЗ
26
Кеита Косуги
ЦЗ
18
Адам Сталь
ЦЗ
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
14
Бесард Сабович
ЦП
6
Расмус Шуллер
ЦП
80
Густав Викхейм
ЦФ
23
Денис Хюммет
ЦФ
Главный тренер
Ким Бергстранд
Марибор
81
Менно Бергсен
ВР
59
Само Придгар
ВР
20
Грегор Сикошек
ЦЗ
4
Блаж Врховец
ЦП
14
Marcel Lorber
ЦП
18
Karol Borys
ЦП
16
Niko Grlić
ЦП
21
Behar Feta
ЦФ
99
Орфе Мбина
ЦФ
99
Этьен Бойгре
ЦФ
Юргорден
32
Oscar Jansson
ВР
40
Макс Кроон
ВР
5
Миро Тенхо
ЦЗ
33
Viktor Bergh
ЦЗ
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
2
Петер Теркильдсен
ЦП
7
Магнус Эрикссон
ЦП
13
Даниэль Стенссон
ЦП
8
Patric Åslund
ЦП
9
Харис Радетинац
ПВ
9
Аугуст Приске
ЦФ
4-3-4
6
4
22
Милец
2
Сирвис
17
Божич
14
Баришич
20
Репас
1
10
72
Иличич
9
4-2-2-2
35
Ринне
3
Даниэльсон
26
Косуги
18
Сталь
4
Ларссон
14
Сабович
6
Шуллер
93
Нгуэн
8
Гулликсен
23
Хюммет
80
Викхейм
14
Баришич
20
Сикошек
20
Сикошек
14
Баришич
17
Божич
18
18
17
Божич
9
99
Мбина
99
Мбина
9
10
99
Бойгре
99
Бойгре
10
6
Шуллер
13
Стенссон
13
Стенссон
6
Шуллер
80
Викхейм
11
Фаллениус
11
Фаллениус
80
Викхейм
8
Гулликсен
9
Радетинац
9
Радетинац
8
Гулликсен
23
Хюммет
9
Приске
9
Приске
23
Хюммет
Остались в запасе
Марибор
Юргорден
81
Менно Бергсен
ВР
59
Само Придгар
ВР
4
Блаж Врховец
ЦП
14
Marcel Lorber
ЦП
16
Niko Grlić
ЦП
21
Behar Feta
ЦФ
Главный тренер
Радован Каранович
32
Oscar Jansson
ВР
40
Макс Кроон
ВР
5
Миро Тенхо
ЦЗ
33
Viktor Bergh
ЦЗ
2
Петер Теркильдсен
ЦП
7
Магнус Эрикссон
ЦП
8
Patric Åslund
ЦП
Главный тренер
Ким Бергстранд
Остались в запасе
81
Менно Бергсен
ВР
59
Само Придгар
ВР
4
Блаж Врховец
ЦП
14
Marcel Lorber
ЦП
16
Niko Grlić
ЦП
21
Behar Feta
ЦФ
Остались в запасе
32
Oscar Jansson
ВР
40
Макс Кроон
ВР
5
Миро Тенхо
ЦЗ
33
Viktor Bergh
ЦЗ
2
Петер Теркильдсен
ЦП
7
Магнус Эрикссон
ЦП
8
Patric Åslund
ЦП
Главный тренер
Радован Каранович
Главный тренер
Ким Бергстранд
Статистика матча Марибор - Юргорден
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Марибор
Словения. Первая Лига, 18 тур
Марибор
- : -
06.12.2026
Радомлье
Словения. Первая Лига, 17 тур
Мура 05
0 : 4
28.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Марибор
5 : 1
22.11.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 15 тур
Браво
2 : 1
07.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Копер
4 : 0
27.10.2026
Марибор
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сириус
1 : 0
22.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хальмстад
2 : 1
08.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Юргорден
2 : 1
01.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
1 : 1
28.10.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Юргорден
2 : 2
24.10.2026
Эргрюте
Информация о матче
Главный судья:
Манфредас Лукьянчукас
Стадион:
Людски врт
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