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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
ТНС - Юргорден
ТНС - Юргорден: обзор матча 28 ноября 2024
ТНС
28.11.2024, четверг, 20:45
Лига конференций, 4 тур
0 : 1
Завершен
Юргорден
41'
Т. Гулликсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ТНС - Юргорден
90'
+2
Замена
С. Хаарала
️️️️
Т. Нгуэн
Желтая карточка
Д. МакМанус
90'
+1
Замена
S. Bradley
️️️️
Д. Рэдмонд
90'
85'
Желтая карточка
Я. Уне Ларссон
Замена
Л. Смит
️️️️
Д. Уильямс
83'
Замена
A. Cieslewicz
️️️️
Д. Уильямс
83'
Желтая карточка
Д. Рэдмонд
78'
73'
Желтая карточка
Р. Шуллер
70'
Замена
Р. Шуллер
️️️️
Д. Стенссон
Замена
R. Holden
️️️️
Б. Кларк
69'
Замена
A. Wilson
️️️️
A. Baker
69'
41'
ГОЛ! 0:1!
Т. Гулликсен
Пас отдал
А. Сталь
39'
Желтая карточка
А. Сталь
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ТНС
1
Коннор Робертс
ВР
16
H. McGahey
ЦЗ
22
Дэнни Дэвис
ПЗ
11
Джошуа Дэниэлс
ПЗ
17
Джордан Уильямс
ЛВ
10
Дэниэл Рэдмонд
(К)
ЦП
21
Ashley Baker
ЦФ
9
Деклан МакМанус
ЦФ
19
Бен Кларк
ЦФ
14
Дэниел Уильямс
ЦФ
2
Josh Pask
ЦФ
Юргорден
35
Якоб Ринне
ВР
4
Якоб Уне Ларссон
ЦЗ
3
Маркус Даниэльсон
(К)
ЦЗ
26
Кеита Косуги
ЦЗ
18
Адам Сталь
ПЗ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
13
Даниэль Стенссон
ЦП
14
Бесард Сабович
ЦП
80
Густав Викхейм
ЦФ
23
Денис Хюммет
ЦФ
Главный тренер
Ким Бергстранд
ТНС
30
Jack Edwards
ВР
6
Jack Bodenham
ЦЗ
31
Ben Woollam
ЦЗ
27
Jake Canavan
ЦП
21
Лео Смит
ЦП
20
Sion Bradley
ЦП
8
Райан Броббел
АП
12
B. Hudson
ЦФ
18
Rory Holden
ЦФ
4
Matthew Olosunde
ЦФ
28
Adam Wilson
ЦФ
11
A. Cieslewicz
ЦФ
Юргорден
40
Макс Кроон
ВР
32
Oscar Jansson
ВР
33
Viktor Bergh
ЦЗ
5
Миро Тенхо
ЦЗ
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
2
Петер Теркильдсен
ЦП
8
Patric Åslund
ЦП
7
Магнус Эрикссон
ЦП
6
Расмус Шуллер
ЦП
9
Харис Радетинац
ПВ
29
Сантери Хаарала
ЦФ
9
Аугуст Приске
ЦФ
3-1-1-5
1
Робертс
22
Дэвис
16
11
Дэниэлс
10
Рэдмонд
17
Уильямс
9
МакМанус
2
14
Уильямс
19
Кларк
21
4-2-2-2
35
Ринне
18
Сталь
3
Даниэльсон
26
Косуги
4
Ларссон
13
Стенссон
14
Сабович
8
Гулликсен
93
Нгуэн
23
Хюммет
80
Викхейм
14
Уильямс
21
Смит
21
Смит
14
Уильямс
10
Рэдмонд
20
20
10
Рэдмонд
19
Кларк
18
18
19
Кларк
21
28
28
21
17
Уильямс
11
11
17
Уильямс
13
Стенссон
6
Шуллер
6
Шуллер
13
Стенссон
93
Нгуэн
29
Хаарала
29
Хаарала
93
Нгуэн
Остались в запасе
ТНС
Юргорден
30
Jack Edwards
ВР
6
Jack Bodenham
ЦЗ
31
Ben Woollam
ЦЗ
27
Jake Canavan
ЦП
8
Райан Броббел
АП
12
B. Hudson
ЦФ
4
Matthew Olosunde
ЦФ
40
Макс Кроон
ВР
32
Oscar Jansson
ВР
33
Viktor Bergh
ЦЗ
5
Миро Тенхо
ЦЗ
2
Петер Теркильдсен
ЦП
8
Patric Åslund
ЦП
7
Магнус Эрикссон
ЦП
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
9
Харис Радетинац
ПВ
9
Аугуст Приске
ЦФ
Главный тренер
Ким Бергстранд
Остались в запасе
30
Jack Edwards
ВР
6
Jack Bodenham
ЦЗ
31
Ben Woollam
ЦЗ
27
Jake Canavan
ЦП
8
Райан Броббел
АП
12
B. Hudson
ЦФ
4
Matthew Olosunde
ЦФ
Остались в запасе
40
Макс Кроон
ВР
32
Oscar Jansson
ВР
33
Viktor Bergh
ЦЗ
5
Миро Тенхо
ЦЗ
2
Петер Теркильдсен
ЦП
8
Patric Åslund
ЦП
7
Магнус Эрикссон
ЦП
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
9
Харис Радетинац
ПВ
9
Аугуст Приске
ЦФ
Главный тренер
Ким Бергстранд
Статистика матча ТНС - Юргорден
2
3
Всего ударов по воротам
8
15
Удары в створ
0
4
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
1
6
Нарушения
15
9
Офсайды
0
4
Количество передач
363
554
Сейвы
4
0
Точность передач %
71
86
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
7
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.33
0.92
Матчи команд
ТНС
Лига конференций, 2 раунд
ТНС
1 : 0
30.07.2026
Флора
Лига конференций, 2 раунд
Флора
1 : 0
23.07.2026
ТНС
Лига чемпионов, 1 раунд
ТНС
1 : 2
14.07.2026
Сабах
Лига чемпионов, 1 раунд
Сабах
2 : 0
07.07.2026
ТНС
Лига конференций, 2 раунд
Дифферданж
1 : 0
29.07.2025
ТНС
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
1 : 0
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
1 : 0
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сириус
1 : 0
22.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хальмстад
2 : 1
08.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Юргорден
2 : 1
01.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
1 : 1
28.10.2026
Юргорден
Информация о матче
Главный судья:
Philip Farrugia, Malta
Стадион:
New Meadow, Shrewsbury
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