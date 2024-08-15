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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Юргорден - Ильвес
Юргорден - Ильвес: обзор матча 15 августа 2024
Юргорден
15.08.2024, четверг, 20:00
Лига конференций, 3 раунд
3 : 1
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Ильвес
14'
Б. Сабович
43'
Д. Хюммет
52'
А. Сталь
30'
Р. Риски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Юргорден - Ильвес
90'
+2
Желтая карточка
Д. Акпудже
90'
Замена
Д. Акпудже
️️️️
Р. Риски
86'
Замена
M. Kivikko Arraño
️️️️
R. Araújo
85'
Желтая карточка
R. Araújo
Желтая карточка
М. Эрикссон
85'
Замена
Х. Радетинац
️️️️
Т. Гулликсен
82'
Замена
М. Эрикссон
️️️️
Р. Шуллер
82'
Желтая карточка
А. Сталь
80'
Замена
Т. Нгуэн
️️️️
Д. Хюммет
74'
Замена
V. Bergh
️️️️
К. Косуги
74'
68'
Замена
L. Ala-Myllymaki
️️️️
A. Popovitch
Замена
А. Приске
️️️️
Г. Викхейм
64'
Желтая карточка
Т. Гулликсен
56'
ГОЛ! 3:1!
А. Сталь
Пас отдал
М. Даниэльсон
52'
ГОЛ! 2:1!
Д. Хюммет
Пас отдал
М. Тенхо
43'
30'
ГОЛ! 1:1!
Р. Риски
ГОЛ! 1:0!
Б. Сабович
Пас отдал
К. Косуги
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юргорден
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
18
Адам Сталь
ЦЗ
5
Миро Тенхо
ЦЗ
3
Маркус Даниэльсон
ЦЗ
26
Кеита Косуги
ЦЗ
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
14
Бесард Сабович
ЦП
6
Расмус Шуллер
ЦП
80
Густав Викхейм
ЦФ
23
Денис Хюммет
ЦФ
Главный тренер
Ким Бергстранд
Ильвес
22
Aapo Mäenpää
ЦЗ
5
Юхани Пиккарайнен
ЦЗ
30
Ricardo Araújo
ЦЗ
10
Marius Söderbäck
ЦП
29
Сантери Хаарала
ЦФ
1
Otso Virtanen
ЦФ
16
T. Miettunen
ЦФ
14
Anton Popovitch
ЦФ
28
D. Arifi
ЦФ
7
J. Veteli
ЦФ
9
Рупи Риски
ЦФ
Главный тренер
Йоонас Рантанен
Юргорден
30
Malkolm Nilsson Säfqvist
ВР
40
Макс Кроон
ВР
4
Якоб Уне Ларссон
ЦЗ
33
Viktor Bergh
ЦЗ
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
6
Theo Bergvall
ЦП
2
Петер Теркильдсен
ЦП
7
Магнус Эрикссон
ЦП
8
Patric Åslund
ЦП
9
Харис Радетинац
ПВ
9
Аугуст Приске
ЦФ
Ильвес
36
Ville Seppä
ВР
12
Lucas Väyrynen
ВР
2
Matias Kivikko Arraño
ЦЗ
27
Jere Riissanen
ЦЗ
44
Джошуа Акпудже
ЦЗ
24
Abdoulaye Kanté
ЦП
15
L. Ala-Myllymaki
ЦФ
21
Danila Bulgakov
ЦФ
4-2-2-2
1
Виделль Зеттерстрем
18
Сталь
3
Даниэльсон
26
Косуги
5
Тенхо
14
Сабович
6
Шуллер
8
Гулликсен
11
Фаллениус
23
Хюммет
80
Викхейм
3-1-5
22
5
Пиккарайнен
30
10
16
9
Риски
7
28
14
26
Косуги
33
33
26
Косуги
6
Шуллер
7
Эрикссон
7
Эрикссон
6
Шуллер
23
Хюммет
93
Нгуэн
93
Нгуэн
23
Хюммет
8
Гулликсен
9
Радетинац
9
Радетинац
8
Гулликсен
80
Викхейм
9
Приске
9
Приске
80
Викхейм
30
2
2
30
9
Риски
44
Акпудже
44
Акпудже
9
Риски
14
15
15
14
Остались в запасе
Юргорден
Ильвес
30
Malkolm Nilsson Säfqvist
ВР
40
Макс Кроон
ВР
4
Якоб Уне Ларссон
ЦЗ
6
Theo Bergvall
ЦП
2
Петер Теркильдсен
ЦП
8
Patric Åslund
ЦП
Главный тренер
Ким Бергстранд
36
Ville Seppä
ВР
12
Lucas Väyrynen
ВР
27
Jere Riissanen
ЦЗ
24
Abdoulaye Kanté
ЦП
21
Danila Bulgakov
ЦФ
Главный тренер
Йоонас Рантанен
Остались в запасе
30
Malkolm Nilsson Säfqvist
ВР
40
Макс Кроон
ВР
4
Якоб Уне Ларссон
ЦЗ
6
Theo Bergvall
ЦП
2
Петер Теркильдсен
ЦП
8
Patric Åslund
ЦП
Остались в запасе
36
Ville Seppä
ВР
12
Lucas Väyrynen
ВР
27
Jere Riissanen
ЦЗ
24
Abdoulaye Kanté
ЦП
21
Danila Bulgakov
ЦФ
Главный тренер
Ким Бергстранд
Главный тренер
Йоонас Рантанен
Статистика матча Юргорден - Ильвес
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сириус
1 : 0
22.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хальмстад
2 : 1
08.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Юргорден
2 : 1
01.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
1 : 1
28.10.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Юргорден
2 : 2
24.10.2026
Эргрюте
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 27 тур
Ильвес
2 : 0
17.10.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 26 тур
Мариехамн
0 : 0
10.10.2026
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
ТПС
0 : 3
19.09.2026
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Ильвес
3 : 1
12.09.2026
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
Ильвес
2 : 0
08.09.2026
Яро
Информация о матче
Главный судья:
Elcin Masiyev, Azerbaijan
Стадион:
Tele2 Arena, Stockholm
Посещаемость:
16200
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