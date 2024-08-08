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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Ильвес - Юргорден
Ильвес - Юргорден: обзор матча 08 августа 2024
Ильвес
08.08.2024, четверг, 19:00
Лига конференций, 3 раунд
1 : 1
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Юргорден
65'
Р. Риски
57'
Г. Викхейм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ильвес - Юргорден
73'
Замена
V. Bergh
️️️️
Г. Викхейм
73'
Замена
Х. Радетинац
️️️️
Р. Шуллер
73'
Замена
А. Приске
️️️️
Д. Хюммет
ГОЛ! 1:1!
Р. Риски
Пас отдал
D. Arifi
65'
64'
Желтая карточка
Б. Сабович
Замена
M. Söderbäck
️️️️
О. Юккола
61'
Замена
Р. Риски
️️️️
L. Ala-Myllymaki
61'
57'
ГОЛ! 0:1!
Г. Викхейм
Пас отдал
О. Фаллениус
Желтая карточка
Ю. Пиккарайнен
47'
46'
Замена
П. Теркильдсен
️️️️
А. Сталь
Желтая карточка
С. Хаарала
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ильвес
36
Ville Seppä
ВР
22
Aapo Mäenpää
ЦЗ
5
Юхани Пиккарайнен
ЦЗ
30
Ricardo Araújo
ЦЗ
19
Ойва Юккола
ЦП
29
Сантери Хаарала
ЦФ
7
J. Veteli
ЦФ
28
D. Arifi
ЦФ
15
L. Ala-Myllymaki
ЦФ
14
Anton Popovitch
ЦФ
16
T. Miettunen
ЦФ
Главный тренер
Йоонас Рантанен
Юргорден
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
18
Адам Сталь
ЦЗ
5
Миро Тенхо
ЦЗ
3
Маркус Даниэльсон
ЦЗ
26
Кеита Косуги
ЦЗ
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
6
Расмус Шуллер
ЦП
14
Бесард Сабович
ЦП
80
Густав Викхейм
ЦФ
23
Денис Хюммет
ЦФ
Главный тренер
Ким Бергстранд
Ильвес
12
Lucas Väyrynen
ВР
2
Matias Kivikko Arraño
ЦЗ
26
Tomas Sovelius
ЦЗ
27
Jere Riissanen
ЦЗ
44
Джошуа Акпудже
ЦЗ
10
Marius Söderbäck
ЦП
24
Abdoulaye Kanté
ЦП
27
Arttu Tulehmo
ЦП
21
Danila Bulgakov
ЦФ
1
Otso Virtanen
ЦФ
9
Рупи Риски
ЦФ
Юргорден
30
Malkolm Nilsson Säfqvist
ВР
40
Макс Кроон
ВР
33
Viktor Bergh
ЦЗ
2
Петер Теркильдсен
ЦП
7
Магнус Эрикссон
ЦП
6
Samuel Leach Holm
ЦП
8
Patric Åslund
ЦП
9
Харис Радетинац
ПВ
9
Аугуст Приске
ЦФ
3-1-5
36
22
5
Пиккарайнен
30
19
Юккола
28
16
14
15
7
4-2-2-2
1
Виделль Зеттерстрем
5
Тенхо
3
Даниэльсон
26
Косуги
18
Сталь
6
Шуллер
14
Сабович
11
Фаллениус
8
Гулликсен
23
Хюммет
80
Викхейм
19
Юккола
10
10
19
Юккола
15
9
Риски
9
Риски
15
80
Викхейм
33
33
80
Викхейм
18
Сталь
2
Теркильдсен
2
Теркильдсен
18
Сталь
6
Шуллер
9
Радетинац
9
Радетинац
6
Шуллер
23
Хюммет
9
Приске
9
Приске
23
Хюммет
Остались в запасе
Ильвес
Юргорден
12
Lucas Väyrynen
ВР
2
Matias Kivikko Arraño
ЦЗ
26
Tomas Sovelius
ЦЗ
27
Jere Riissanen
ЦЗ
44
Джошуа Акпудже
ЦЗ
24
Abdoulaye Kanté
ЦП
27
Arttu Tulehmo
ЦП
21
Danila Bulgakov
ЦФ
1
Otso Virtanen
ЦФ
Главный тренер
Йоонас Рантанен
30
Malkolm Nilsson Säfqvist
ВР
40
Макс Кроон
ВР
7
Магнус Эрикссон
ЦП
6
Samuel Leach Holm
ЦП
8
Patric Åslund
ЦП
Главный тренер
Ким Бергстранд
Остались в запасе
12
Lucas Väyrynen
ВР
2
Matias Kivikko Arraño
ЦЗ
26
Tomas Sovelius
ЦЗ
27
Jere Riissanen
ЦЗ
44
Джошуа Акпудже
ЦЗ
24
Abdoulaye Kanté
ЦП
27
Arttu Tulehmo
ЦП
21
Danila Bulgakov
ЦФ
1
Otso Virtanen
ЦФ
Остались в запасе
30
Malkolm Nilsson Säfqvist
ВР
40
Макс Кроон
ВР
7
Магнус Эрикссон
ЦП
6
Samuel Leach Holm
ЦП
8
Patric Åslund
ЦП
Главный тренер
Йоонас Рантанен
Главный тренер
Ким Бергстранд
Статистика матча Ильвес - Юргорден
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 27 тур
Ильвес
2 : 0
17.10.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 26 тур
Мариехамн
0 : 0
10.10.2026
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
ТПС
0 : 3
19.09.2026
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Ильвес
3 : 1
12.09.2026
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
Ильвес
2 : 0
08.09.2026
Яро
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сириус
1 : 0
22.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хальмстад
2 : 1
08.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Юргорден
2 : 1
01.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
1 : 1
28.10.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Юргорден
2 : 2
24.10.2026
Эргрюте
Информация о матче
Главный судья:
Edgars Malcevs,
Стадион:
Таммелан
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