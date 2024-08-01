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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Прогрес - Юргорден
Прогрес - Юргорден: обзор матча 01 августа 2024
Прогрес
01.08.2024, четверг, 20:00
Лига конференций, 2 раунд
1 : 0
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Юргорден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Прогрес - Юргорден
88'
Замена
П. Теркильдсен
️️️️
О. Фаллениус
Желтая карточка
S. Daham
86'
Замена
M. Karayer
️️️️
C. Duarte
83'
76'
Желтая карточка
Б. Сабович
Желтая карточка
C. Duarte
74'
65'
Замена
V. Bergh
️️️️
Т. Гулликсен
65'
Замена
Х. Радетинац
️️️️
М. Эрикссон
65'
Замена
Г. Викхейм
️️️️
Р. Шуллер
40'
Замена
М. Тенхо
️️️️
Д. Хюммет
36'
Красная карточка
Я. Уне Ларссон
15'
Желтая карточка
Р. Шуллер
Желтая карточка
Л. Жусселин
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Прогрес
27
Vincent Peugnet
ЦЗ
13
Лео Жусселин
ПЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
23
Clayton Duarte
ЦП
19
Junior Burban
ЦФ
1
Sebastien Flauss
ЦФ
77
Issa Bah
ЦФ
25
Kenny Mixtur
ЦФ
10
Sofiane Daham
ЦФ
6
C. Lybohy
ЦФ
4
Hamadou Karamoko
ЦФ
Юргорден
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
18
Адам Сталь
ЦЗ
4
Якоб Уне Ларссон
ЦЗ
3
Маркус Даниэльсон
ЦЗ
26
Кеита Косуги
ЦЗ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
14
Бесард Сабович
ЦП
6
Расмус Шуллер
ЦП
7
Магнус Эрикссон
ЦП
23
Денис Хюммет
ЦФ
Главный тренер
Ким Бергстранд
Прогрес
16
Элдин Латик
ВР
57
Thomas Plumereau
ВР
20
Alen Agovic
ЦЗ
66
Ervin Latik
ЦЗ
93
Kevin Tavares
ЦЗ
73
Adrian Ahmetxhekaj
ЦП
91
Brian Amofa
ЦП
70
Soiyir Sanali
ЦФ
15
Омар Натами
ЦФ
14
Cedric Sacras
ЦФ
38
Metin Karayer
ЦФ
19
Antoine Mazure-Hanus
ЦФ
Юргорден
30
Malkolm Nilsson Säfqvist
ВР
40
Макс Кроон
ВР
5
Миро Тенхо
ЦЗ
33
Viktor Bergh
ЦЗ
2
Петер Теркильдсен
ЦП
8
Patric Åslund
ЦП
6
Samuel Leach Holm
ЦП
6
Theo Bergvall
ЦП
9
Харис Радетинац
ПВ
80
Густав Викхейм
ЦФ
3-1-5
13
Жусселин
27
7
Шмид
23
25
4
6
10
77
4-3-2-1
1
Виделль Зеттерстрем
4
Ларссон
3
Даниэльсон
26
Косуги
18
Сталь
14
Сабович
6
Шуллер
7
Эрикссон
8
Гулликсен
11
Фаллениус
23
Хюммет
23
38
38
23
23
Хюммет
5
Тенхо
5
Тенхо
23
Хюммет
8
Гулликсен
33
33
8
Гулликсен
11
Фаллениус
2
Теркильдсен
2
Теркильдсен
11
Фаллениус
7
Эрикссон
9
Радетинац
9
Радетинац
7
Эрикссон
6
Шуллер
80
Викхейм
80
Викхейм
6
Шуллер
Остались в запасе
Прогрес
Юргорден
16
Элдин Латик
ВР
57
Thomas Plumereau
ВР
20
Alen Agovic
ЦЗ
66
Ervin Latik
ЦЗ
93
Kevin Tavares
ЦЗ
73
Adrian Ahmetxhekaj
ЦП
91
Brian Amofa
ЦП
70
Soiyir Sanali
ЦФ
15
Омар Натами
ЦФ
14
Cedric Sacras
ЦФ
19
Antoine Mazure-Hanus
ЦФ
30
Malkolm Nilsson Säfqvist
ВР
40
Макс Кроон
ВР
8
Patric Åslund
ЦП
6
Samuel Leach Holm
ЦП
6
Theo Bergvall
ЦП
Главный тренер
Ким Бергстранд
Остались в запасе
16
Элдин Латик
ВР
57
Thomas Plumereau
ВР
20
Alen Agovic
ЦЗ
66
Ervin Latik
ЦЗ
93
Kevin Tavares
ЦЗ
73
Adrian Ahmetxhekaj
ЦП
91
Brian Amofa
ЦП
70
Soiyir Sanali
ЦФ
15
Омар Натами
ЦФ
14
Cedric Sacras
ЦФ
19
Antoine Mazure-Hanus
ЦФ
Остались в запасе
30
Malkolm Nilsson Säfqvist
ВР
40
Макс Кроон
ВР
8
Patric Åslund
ЦП
6
Samuel Leach Holm
ЦП
6
Theo Bergvall
ЦП
Главный тренер
Ким Бергстранд
Статистика матча Прогрес - Юргорден
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Прогрес
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Прогрес
2 : 4
23.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Женесс
2 : 1
17.05.2026
Прогрес
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Прогрес
2 : 3
08.05.2026
Дифферданж
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Женесс Канах
1 : 0
03.05.2026
Прогрес
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Прогрес
1 : 0
26.04.2026
Роданж
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сириус
1 : 0
22.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хальмстад
2 : 1
08.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Юргорден
2 : 1
01.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
1 : 1
28.10.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Юргорден
2 : 2
24.10.2026
Эргрюте
Информация о матче
Главный судья:
Гога Кикачеишвили
Стадион:
Stade Jos Haupert, Niederkorn
Новости команд
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Прогрес
Юргорден
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