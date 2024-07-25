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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Юргорден - Прогрес
Юргорден - Прогрес: обзор матча 25 июля 2024
Юргорден
25.07.2024, четверг, 20:00
Лига конференций, 2 раунд
3 : 0
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Прогрес
21'
Г. Викхейм
27'
Д. Хюммет
61'
Д. Хюммет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Юргорден - Прогрес
90'
+2
Желтая карточка
B. Amofa
Желтая карточка
С. Даль
80'
Замена
А. Экдаль
️️️️
Б. Сабович
80'
78'
Замена
B. Amofa
️️️️
C. Lybohy
63'
Желтая карточка
C. Lybohy
ГОЛ! 3:0!
Д. Хюммет
Пас отдал
О. Фаллениус
61'
Желтая карточка
М. Даниэльсон
54'
Желтая карточка
М. Тенхо
42'
Желтая карточка
Г. Викхейм
35'
32'
Желтая карточка
О. Натами
ГОЛ! 2:0!
Д. Хюммет
Пас отдал
О. Фаллениус
27'
ГОЛ! 1:0!
Г. Викхейм
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юргорден
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
3
Маркус Даниэльсон
ЦЗ
5
Миро Тенхо
ЦЗ
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
14
Бесард Сабович
ЦП
2
Петер Теркильдсен
ЦП
23
Денис Хюммет
ЦФ
80
Густав Викхейм
ЦФ
Главный тренер
Ким Бергстранд
Прогрес
16
Элдин Латик
ВР
27
Vincent Peugnet
ЦЗ
13
Лео Жусселин
ПЗ
19
Antoine Mazure-Hanus
ЦФ
17
Майрон де Алмейда
ЦФ
10
Sofiane Daham
ЦФ
15
Омар Натами
ЦФ
6
C. Lybohy
ЦФ
4
Hamadou Karamoko
ЦФ
Юргорден
40
Макс Кроон
ВР
4
Якоб Уне Ларссон
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
6
Расмус Шуллер
ЦП
7
Магнус Эрикссон
ЦП
9
Харис Радетинац
ПВ
Прогрес
7
Джонатан Шмид
ПЗ
91
Brian Amofa
ЦП
70
Soiyir Sanali
ЦФ
25
Kenny Mixtur
ЦФ
14
Cedric Sacras
ЦФ
38
Metin Karayer
ЦФ
1
Sebastien Flauss
ЦФ
3-2-2-2
1
Виделль Зеттерстрем
26
Даль
5
Тенхо
3
Даниэльсон
14
Сабович
2
Теркильдсен
8
Гулликсен
11
Фаллениус
80
Викхейм
23
Хюммет
2-5
16
Латик
13
Жусселин
27
17
де Алмейда
4
6
15
Натами
10
14
Сабович
8
Экдаль
8
Экдаль
14
Сабович
6
91
91
6
14
14
Остались в запасе
Юргорден
Прогрес
40
Макс Кроон
ВР
4
Якоб Уне Ларссон
ЦЗ
6
Расмус Шуллер
ЦП
7
Магнус Эрикссон
ЦП
9
Харис Радетинац
ПВ
Главный тренер
Ким Бергстранд
7
Джонатан Шмид
ПЗ
70
Soiyir Sanali
ЦФ
25
Kenny Mixtur
ЦФ
38
Metin Karayer
ЦФ
1
Sebastien Flauss
ЦФ
Остались в запасе
40
Макс Кроон
ВР
4
Якоб Уне Ларссон
ЦЗ
6
Расмус Шуллер
ЦП
7
Магнус Эрикссон
ЦП
9
Харис Радетинац
ПВ
Остались в запасе
7
Джонатан Шмид
ПЗ
70
Soiyir Sanali
ЦФ
25
Kenny Mixtur
ЦФ
38
Metin Karayer
ЦФ
1
Sebastien Flauss
ЦФ
Главный тренер
Ким Бергстранд
Статистика матча Юргорден - Прогрес
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сириус
1 : 0
22.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хальмстад
2 : 1
08.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Юргорден
2 : 1
01.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
1 : 1
28.10.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Юргорден
2 : 2
24.10.2026
Эргрюте
Прогрес
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Прогрес
2 : 4
23.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Женесс
2 : 1
17.05.2026
Прогрес
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Прогрес
2 : 3
08.05.2026
Дифферданж
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Женесс Канах
1 : 0
03.05.2026
Прогрес
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Прогрес
1 : 0
26.04.2026
Роданж
Информация о матче
Главный судья:
Alessandro Dudic, Switzerland
Стадион:
Tele2 Arena, Stockholm
Посещаемость:
15089
Новости команд
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Юргорден
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2025.05.07 09:58
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2025.05.09 10:22
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