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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Юргорден - Панатинаикос
Юргорден - Панатинаикос: обзор матча 07 ноября 2024
Юргорден
07.11.2024, четверг, 23:00
Лига конференций, 3 тур
2 : 1
Завершен
Панатинаикос
49'
Т. Гулликсен
72'
Д. Хюммет
17'
Ф. Джуричич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Юргорден - Панатинаикос
90'
+6
Желтая карточка
Ф. Младенович
Замена
Х. Радетинац
️️️️
Т. Нгуэн
89'
88'
Желтая карточка
Т. Бакасетас
Замена
А. Приске
️️️️
Г. Викхейм
83'
Замена
С. Хаарала
️️️️
Д. Хюммет
83'
81'
Замена
А. Шпорар
️️️️
В. Арао
81'
Замена
А. Гнезда Черин
️️️️
А. Унаи
80'
Желтая карточка
Т. Едвай
Желтая карточка
Т. Нгуэн
80'
ГОЛ! 2:1!
Д. Хюммет
Пас отдал
Т. Нгуэн
72'
Желтая карточка
Д. Стенссон
70'
69'
Замена
Ф. Пельистри
️️️️
Ф. Джуричич
61'
Желтая карточка
А. Унаи
ГОЛ! 1:1!
Т. Гулликсен
Пас отдал
Б. Сабович
49'
17'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Джуричич
Желтая карточка
А. Сталь
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юргорден
32
Oscar Jansson
ВР
4
Якоб Уне Ларссон
ЦЗ
3
Маркус Даниэльсон
(К)
ЦЗ
26
Кеита Косуги
ЦЗ
18
Адам Сталь
ПЗ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
14
Бесард Сабович
ЦП
13
Даниэль Стенссон
ЦП
23
Денис Хюммет
ЦФ
80
Густав Викхейм
ЦФ
Главный тренер
Ким Бергстранд
Панатинаикос
1
Бартломей Дронговски
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
15
Виллиан Арао
ОП
21
Аззедин Унаи
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
31
Филип Джуричич
АП
11
Тете
ПВ
7
Фотис Иоаннидис
(К)
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Юргорден
35
Якоб Ринне
ВР
40
Макс Кроон
ВР
5
Миро Тенхо
ЦЗ
33
Viktor Bergh
ЦЗ
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
2
Петер Теркильдсен
ЦП
7
Магнус Эрикссон
ЦП
8
Patric Åslund
ЦП
9
Харис Радетинац
ПВ
29
Сантери Хаарала
ЦФ
9
Аугуст Приске
ЦФ
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
1
Клидман Лило
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
7
Даниэль Мансини
ПВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
80
Атанасиос Дабизас
ЦФ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
19
Александер Еремеефф
ЦФ
4-2-2-2
32
4
Ларссон
3
Даниэльсон
26
Косуги
18
Сталь
14
Сабович
13
Стенссон
93
Нгуэн
8
Гулликсен
80
Викхейм
23
Хюммет
4-1-1-3-1
1
Дронговски
13
Вагианнидис
4
Едвай
15
Ингасон
37
Младенович
15
Арао
21
Унаи
11
Тете
31
Джуричич
9
Бакасетас
7
Иоаннидис
93
Нгуэн
9
Радетинац
9
Радетинац
93
Нгуэн
23
Хюммет
29
Хаарала
29
Хаарала
23
Хюммет
80
Викхейм
9
Приске
9
Приске
80
Викхейм
21
Унаи
22
Гнезда Черин
22
Гнезда Черин
21
Унаи
31
Джуричич
28
Пельистри
28
Пельистри
31
Джуричич
15
Арао
99
Шпорар
99
Шпорар
15
Арао
Остались в запасе
Юргорден
Панатинаикос
35
Якоб Ринне
ВР
40
Макс Кроон
ВР
5
Миро Тенхо
ЦЗ
33
Viktor Bergh
ЦЗ
2
Петер Теркильдсен
ЦП
7
Магнус Эрикссон
ЦП
8
Patric Åslund
ЦП
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
Главный тренер
Ким Бергстранд
12
Юрий Лодыгин
ВР
1
Клидман Лило
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
7
Даниэль Мансини
ПВ
80
Атанасиос Дабизас
ЦФ
19
Александер Еремеефф
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Остались в запасе
35
Якоб Ринне
ВР
40
Макс Кроон
ВР
5
Миро Тенхо
ЦЗ
33
Viktor Bergh
ЦЗ
2
Петер Теркильдсен
ЦП
7
Магнус Эрикссон
ЦП
8
Patric Åslund
ЦП
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
1
Клидман Лило
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
7
Даниэль Мансини
ПВ
80
Атанасиос Дабизас
ЦФ
19
Александер Еремеефф
ЦФ
Главный тренер
Ким Бергстранд
Главный тренер
Руй Витория
Статистика матча Юргорден - Панатинаикос
3
4
Всего ударов по воротам
13
6
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
3
3
Нарушения
14
12
Офсайды
3
0
Количество передач
431
606
Сейвы
0
4
Точность передач %
84
88
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
1.6
0.51
Матчи команд
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
1 : 0
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
1 : 0
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сириус
1 : 0
22.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хальмстад
2 : 1
08.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Юргорден
2 : 1
01.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
1 : 1
28.10.2026
Юргорден
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
0 : 4
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
0 : 4
29.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Информация о матче
Главный судья:
Игор Паяч
(Свети-Иван-Зелина)
Стадион:
Tele2 Arena, Stockholm
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