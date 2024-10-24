Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Юргорден - Витория Гимараеш
Юргорден - Витория Гимараеш: обзор матча 24 октября 2024
Юргорден
24.10.2024, четверг, 19:45
Лига конференций, 2 тур
1 : 2
Завершен
Витория Гимараеш
62'
Д. Стенссон
58'
М. Силва
79'
Н. Сантуш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Юргорден - Витория Гимараеш
Желтая карточка
Б. Сабович
90'
+2
81'
Желтая карточка
Х. Рамирес
81'
Замена
Саму
️️️️
Ж. Мендеш
81'
Замена
Н. Оливейра
️️️️
Х. Рамирес
79'
ГОЛ! 1:2!
Н. Сантуш
76'
Желтая карточка
М. Силва
Замена
О. Фаллениус
️️️️
Г. Викхейм
72'
Замена
М. Эрикссон
️️️️
Т. Гулликсен
72'
68'
Замена
Т. Силва
️️️️
Т. Хандель
68'
Замена
Н. Сантуш
️️️️
Т. Арканджо
Замена
А. Приске
️️️️
Т. Нгуэн
64'
Замена
С. Хаарала
️️️️
Д. Хюммет
64'
ГОЛ! 1:1!
Д. Стенссон
Пас отдал
А. Сталь
62'
58'
ГОЛ! 0:1!
М. Силва
Пас отдал
Ж. Мендеш
Желтая карточка
М. Даниэльсон
45'
+2
37'
Желтая карточка
Т. Боревкович
13'
Желтая карточка
Ж. Мендеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юргорден
35
Якоб Ринне
ВР
4
Якоб Уне Ларссон
ЦЗ
3
Маркус Даниэльсон
(К)
ЦЗ
26
Кеита Косуги
ЦЗ
18
Адам Сталь
ПЗ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
14
Бесард Сабович
ЦП
13
Даниэль Стенссон
ЦП
80
Густав Викхейм
ЦФ
23
Денис Хюммет
ЦФ
Главный тренер
Ким Бергстранд
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
(К)
ВР
2
Miguel Maga
ЦЗ
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
20
Альберту Кошта
ЦЗ
20
Томаш Хандель
ОП
16
Ману Силва
ЦП
10
Жоау Мендеш
ЦП
37
Кайо Сезар
ЦФ
19
Хесус Рамирес
ЦФ
18
Тельмо Арканджо
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Юргорден
40
Макс Кроон
ВР
32
Oscar Jansson
ВР
33
Viktor Bergh
ЦЗ
5
Миро Тенхо
ЦЗ
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
8
Patric Åslund
ЦП
7
Магнус Эрикссон
ЦП
2
Петер Теркильдсен
ЦП
9
Харис Радетинац
ПВ
9
Аугуст Приске
ЦФ
29
Сантери Хаарала
ЦФ
Витория Гимараеш
91
Gui
ВР
27
Charles
ВР
13
Жоау Мендеш
ЛЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
4
Óscar Rivas
ЦЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
20
Саму
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
6
Зе Карлуш
ЦП
10
Нуну Сантуш
АП
79
Бика
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
4-2-2-2
35
Ринне
4
Ларссон
3
Даниэльсон
26
Косуги
18
Сталь
14
Сабович
13
Стенссон
93
Нгуэн
8
Гулликсен
23
Хюммет
80
Викхейм
4-1-2-3
14
Варела
16
Рибейру
21
Боревкович
20
Кошта
2
20
Хандель
16
Силва
10
Мендеш
18
Арканджо
19
Рамирес
37
Сезар
8
Гулликсен
7
Эрикссон
7
Эрикссон
8
Гулликсен
80
Викхейм
11
Фаллениус
11
Фаллениус
80
Викхейм
93
Нгуэн
9
Приске
9
Приске
93
Нгуэн
23
Хюммет
29
Хаарала
29
Хаарала
23
Хюммет
10
Мендеш
20
Саму
20
Саму
10
Мендеш
20
Хандель
70
Силва
70
Силва
20
Хандель
18
Арканджо
10
Сантуш
10
Сантуш
18
Арканджо
19
Рамирес
7
Оливейра
7
Оливейра
19
Рамирес
Остались в запасе
Юргорден
Витория Гимараеш
40
Макс Кроон
ВР
32
Oscar Jansson
ВР
33
Viktor Bergh
ЦЗ
5
Миро Тенхо
ЦЗ
8
Patric Åslund
ЦП
2
Петер Теркильдсен
ЦП
9
Харис Радетинац
ПВ
Главный тренер
Ким Бергстранд
91
Gui
ВР
27
Charles
ВР
13
Жоау Мендеш
ЛЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
4
Óscar Rivas
ЦЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
6
Зе Карлуш
ЦП
79
Бика
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Остались в запасе
40
Макс Кроон
ВР
32
Oscar Jansson
ВР
33
Viktor Bergh
ЦЗ
5
Миро Тенхо
ЦЗ
8
Patric Åslund
ЦП
2
Петер Теркильдсен
ЦП
9
Харис Радетинац
ПВ
Остались в запасе
91
Gui
ВР
27
Charles
ВР
13
Жоау Мендеш
ЛЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
4
Óscar Rivas
ЦЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
6
Зе Карлуш
ЦП
79
Бика
ЦФ
Главный тренер
Ким Бергстранд
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Статистика матча Юргорден - Витория Гимараеш
2
4
Всего ударов по воротам
8
14
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
3
6
Нарушения
17
17
Офсайды
2
1
Количество передач
462
333
Сейвы
1
2
Точность передач %
79
81
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
0.47
1.13
Матчи команд
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
1 : 0
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
1 : 0
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сириус
1 : 0
22.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хальмстад
2 : 1
08.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Юргорден
2 : 1
01.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
1 : 1
28.10.2026
Юргорден
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 13 тур
Эшторил
- : -
06.12.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Информация о матче
Главный судья:
Genc Nuza, Kosovo
Стадион:
Tele2 Arena, Stockholm
Новости команд
Все
Юргорден
Витория Гимараеш
Чемпионом Швеции стал клуб, у которого раньше не было трофеев
21:20
«Русский Холанд» объяснил, почему отказался от трансфера в португальский клуб
18 сентября
2
«Брага» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Брага» – «Витория Гимараэш»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»
26 августа
Чемпионом Швеции стал клуб, у которого раньше не было трофеев
21:20
Тренер «Челси» отреагировал на выход клуба в финал Лиги конференций
2025.05.09 10:22
Лига конференций. «Челси» минимально победил «Юргорден» (1:0) и вышел в финал
2025.05.08 23:59
Дебютант «Челси» обновил клубный рекорд в еврокубках
2025.05.08 22:22
«Челси» – «Юргорден»: смотреть прямую трансляцию онлайн, 8 мая 2025
2025.05.08 20:50
«Русский Холанд» объяснил, почему отказался от трансфера в португальский клуб
18 сентября
2
«Брага» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Брага» – «Витория Гимараэш»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»
26 августа
«Витория Гимараэш» – «Насьонал»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+