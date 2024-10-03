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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
ЛАСК - Юргорден
ЛАСК - Юргорден: обзор матча 03 октября 2024
ЛАСК
03.10.2024, четверг, 22:00
Лига конференций, 1 тур
2 : 2
Завершен
Юргорден
26'
В. Бериша
49'
Ф. Флеккер
58'
А. Приске
65'
Т. Нгуэн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЛАСК - Юргорден
90'
+4
Желтая карточка
Т. Гулликсен
Желтая карточка
М. Энтруп
90'
+3
76'
Замена
Д. Хюммет
️️️️
А. Приске
75'
Желтая карточка
Т. Нгуэн
Замена
Д. Боатенг
️️️️
Р. Жуль
70'
65'
ГОЛ! 2:2!
Т. Нгуэн
Пас отдал
Т. Гулликсен
60'
Замена
Т. Нгуэн
️️️️
Г. Викхейм
60'
Замена
Р. Шуллер
️️️️
Б. Сабович
60'
Замена
П. Теркильдсен
️️️️
А. Сталь
60'
Замена
С. Хаарала
️️️️
О. Фаллениус
58'
ГОЛ! 2:1!
А. Приске
Пас отдал
Г. Викхейм
Замена
М. Богард
️️️️
Ф. Флеккер
55'
Замена
Р. Реннер
️️️️
Д. Белло
55'
Замена
М. Энтруп
️️️️
В. Бериша
55'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Флеккер
Пас отдал
М. Любичич
49'
ГОЛ! 1:0!
В. Бериша
26'
Желтая карточка
Ф. Стойкович
21'
Замена
Ф. Флеккер
️️️️
М. Усор
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛАСК
28
Йорг Зибенхандль
ВР
2
Джордж Белло
ЛЗ
30
Филип Стойкович
ЦЗ
4
Филипп Цирайс
ЦЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
23
Валон Бериша
ЦП
30
Саша Хорват
АП
8
Мозес Усор
ПВ
27
Марин Любичич
ЦФ
32
Роберт Жуль
(К)
ЦФ
Главный тренер
Маркус Шопп
Юргорден
32
Oscar Jansson
ВР
4
Якоб Уне Ларссон
ЦЗ
18
Адам Сталь
ЦЗ
33
Viktor Bergh
ЦЗ
5
Миро Тенхо
ЦЗ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
7
Магнус Эрикссон
(К)
ЦП
14
Бесард Сабович
ЦП
80
Густав Викхейм
ЦФ
9
Аугуст Приске
ЦФ
Главный тренер
Ким Бергстранд
ЛАСК
39
Moritz Schrenk
ВР
1
Лукас Юнгвирт
ВР
27
Томас Гальвес
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
11
Ленни Пинтор
ЛВ
6
Мелайро Богард
ОП
36
Рене Реннер
ЦП
29
Флориан Флеккер
ПВ
9
Максимилиан Энтруп
ЦФ
25
Алексис Тибиди
ЦФ
Юргорден
35
Якоб Ринне
ВР
40
Макс Кроон
ВР
26
Кеита Косуги
ЦЗ
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
2
Петер Теркильдсен
ЦП
13
Даниэль Стенссон
ЦП
6
Расмус Шуллер
ЦП
9
Харис Радетинац
ПВ
23
Денис Хюммет
ЦФ
29
Сантери Хаарала
ЦФ
4-1-1-2-2
28
Зибенхандль
2
Белло
4
Цирайс
40
Таловеров
30
Стойкович
32
Йовичич
23
Бериша
30
Хорват
8
Усор
32
Жуль
27
Любичич
4-2-2-2
32
18
Сталь
33
5
Тенхо
4
Ларссон
7
Эрикссон
14
Сабович
8
Гулликсен
11
Фаллениус
9
Приске
80
Викхейм
32
Жуль
17
Боатенг
17
Боатенг
32
Жуль
Флеккер
6
Богард
6
Богард
Флеккер
2
Белло
36
Реннер
36
Реннер
2
Белло
8
Усор
29
Флеккер
29
Флеккер
8
Усор
23
Бериша
9
Энтруп
9
Энтруп
23
Бериша
18
Сталь
2
Теркильдсен
2
Теркильдсен
18
Сталь
14
Сабович
6
Шуллер
6
Шуллер
14
Сабович
80
Викхейм
93
Нгуэн
93
Нгуэн
80
Викхейм
9
Приске
23
Хюммет
23
Хюммет
9
Приске
11
Фаллениус
29
Хаарала
29
Хаарала
11
Фаллениус
Остались в запасе
ЛАСК
Юргорден
39
Moritz Schrenk
ВР
1
Лукас Юнгвирт
ВР
27
Томас Гальвес
ЛЗ
11
Ленни Пинтор
ЛВ
25
Алексис Тибиди
ЦФ
Главный тренер
Маркус Шопп
35
Якоб Ринне
ВР
40
Макс Кроон
ВР
26
Кеита Косуги
ЦЗ
13
Даниэль Стенссон
ЦП
9
Харис Радетинац
ПВ
Главный тренер
Ким Бергстранд
Остались в запасе
39
Moritz Schrenk
ВР
1
Лукас Юнгвирт
ВР
27
Томас Гальвес
ЛЗ
11
Ленни Пинтор
ЛВ
25
Алексис Тибиди
ЦФ
Остались в запасе
35
Якоб Ринне
ВР
40
Макс Кроон
ВР
26
Кеита Косуги
ЦЗ
13
Даниэль Стенссон
ЦП
9
Харис Радетинац
ПВ
Главный тренер
Маркус Шопп
Главный тренер
Ким Бергстранд
Статистика матча ЛАСК - Юргорден
2
2
Всего ударов по воротам
9
10
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
4
Нарушения
17
14
Офсайды
1
3
Количество передач
419
551
Сейвы
3
1
Точность передач %
84
85
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
0.57
0.9
Матчи команд
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Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сириус
1 : 0
22.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хальмстад
2 : 1
08.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Юргорден
2 : 1
01.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
1 : 1
28.10.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Юргорден
2 : 2
24.10.2026
Эргрюте
Информация о матче
Главный судья:
Булат Сариев
(Уральск)
Стадион:
Райффайзен Арена
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