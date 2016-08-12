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    Ильнур Сафеев - статистика

    #81 | Защитник
    Имя Ильнур
    Отчество Салимович
    Фамилия Сафеев
    Команда Рубин
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 февраля 1996 (27 лет)
    Рост 186
    Вес 70
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