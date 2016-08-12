Ильнур Сафеев - статистика
#81 | Защитник
|Имя
|Ильнур
|Отчество
|Салимович
|Фамилия
|Сафеев
|Команда
|Рубин
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 февраля 1996 (27 лет)
|Рост
|186
|Вес
|70
|Имя
|Ильнур
|Отчество
|Салимович
|Фамилия
|Сафеев
|Команда
|Рубин
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 февраля 1996 (27 лет)
|Рост
|186
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рубин (мол)
|12
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.12.2016
|1' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|6:2
|Рубин (мол) (Казань)
|29.11.2016
|1' -80'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:2
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|25.11.2016
|1' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|1:1
|Рубин (мол) (Казань)
|17.11.2016
|84' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|14.10.2016
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|4:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|01.10.2016
|1' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|1:1
|Рубин (мол) (Казань)
|25.09.2016
|1' -74'
|Рубин (мол) (Казань)
|0:3
|Томь (мол) (Томск)
|18.09.2016
|1' -78'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|6:0
|Рубин (мол) (Казань)
|11.09.2016
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|3:3
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|12.08.2016
|1' -72'
|Рубин (мол) (Казань)
|3:3
|Спартак М (мол) (Москва)
|05.08.2016
|1' -90'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|0:3
|Рубин (мол) (Казань)
|01.08.2016
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:2
|Амкар (мол) (Пермь)