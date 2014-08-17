Данило Мариотто Дос Сантос - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Данило
|Фамилия
|Мариотто Дос Сантос
|Команда
|Волынь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 января 1996 (27 лет)
|Рост
|184
|Вес
|76
|Имя
|Данило
|Фамилия
|Мариотто Дос Сантос
|Команда
|Волынь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 января 1996 (27 лет)
|Рост
|184
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волынь
|9
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2014
|65' -90'
|Волынь (Луцк)
|1:2
|Металлист (Харьков)
|30.11.2014
|86' -90'
|Волынь (Луцк)
|3:1
|Мариуполь (Мариуполь)
|09.11.2014
|Был в запасе
|Волынь (Луцк)
|4:0
|Олимпик (Донецк)
|03.11.2014
|1' -55'
|Говерла (Ужгород)
|0:0
|Волынь (Луцк)
|17.10.2014
|79' -90'
|Шахтер (Донецк)
|6:2
|Волынь (Луцк)
|03.10.2014
|1' -90'
|Волынь (Луцк)
|2:2
|Ворскла (Полтава)
|86'
|22.09.2014
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|4:1
|Волынь (Луцк)
|14.09.2014
|83' -90'
|Волынь (Луцк)
|3:0
|Металлург (Запорожье)
|31.08.2014
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|1:2
|Волынь (Луцк)
|17.08.2014
|1' -90'
|Волынь (Луцк)
|0:2
|Карпаты (Львов)
|11.08.2014
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|1:0
|Волынь (Луцк)