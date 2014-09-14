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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Волынь - Металлург
Волынь - Металлург: обзор матча 14 сентября 2014
Волынь
14.09.2014, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
3 : 0
Завершен
Металлург
48'
Р. Мемешев
56'
И. Жунич
70'
Ф. Матей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волынь - Металлург
90'
Желтая карточка
П. Пашаев
Желтая карточка
Ф. Матей
87'
85'
Желтая карточка
В. Приёмов
Замена
Д. Мариотто Дос Сантос
️️️️
А. Шабанов
83'
76'
Замена
Н. Татарков
️️️️
И. Жураховский
ГОЛ! 3:0!
Ф. Матей
70'
Желтая карточка
А. Шабанов
67'
Замена
М. Бабатунде
️️️️
Р. Мемешев
64'
57'
Желтая карточка
Н. Орелеси
ГОЛ! 2:0!
И. Жунич
56'
ГОЛ! 1:0!
Р. Мемешев
Пас отдал
Э. Бикфалви
48'
Замена
А. Кобахидзе
️️️️
Селин
35'
Пенальти не реализован!
Р. Бабенко
30'
29'
Желтая карточка
И. Коротецкий
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
16
Галь Шиш
ЛЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
8
Руслан Бабенко
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
93
Флорентин Матей
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
7
Редван Мемешев
ЦФ
11
Селин
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Металлург
12
Евгений Боровик
ВР
74
Саша Балич
ЛЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
20
Павел Пашаев
ЦЗ
77
Сержио
ЛП
88
Нурудин Орелеси
ЦП
21
Игорь Жураховский
ЦП
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
80
Владимир Приёмов
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
Волынь
13
Артем Кичак
ВР
21
Евгений Новак
ЦЗ
30
Александр Кобахидзе
ЦП
79
Михел Бабатунде
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
17
Данило Мариотто Дос Сантос
ЦФ
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
Металлург
12
Либор Грдличка
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
11
Никита Татарков
ЛВ
14
Виталий Гавриш
ОП
81
Валериан Гвилия
ЦП
24
Руслан Платон
ЦФ
21
Юрий Штурко
ЦФ
4-3-1-2
42
Недилько
16
Шиш
18
Прындета
30
Симинин
5
Жунич
8
Бабенко
31
Шабанов
93
Матей
10
Бикфалви
11
Селин
7
Мемешев
4-3-3
12
Боровик
22
Лисицкий
13
Коротецкий
20
Пашаев
74
Балич
88
Орелеси
21
Жураховский
77
Сержио
80
Приёмов
28
Юсов
11
Лепа
31
Шабанов
17
Мариотто Дос Сантос
17
Мариотто Дос Сантос
31
Шабанов
11
Селин
30
Кобахидзе
30
Кобахидзе
11
Селин
7
Мемешев
79
Бабатунде
79
Бабатунде
7
Мемешев
21
Жураховский
11
Татарков
11
Татарков
21
Жураховский
Остались в запасе
Волынь
Металлург
13
Артем Кичак
ВР
21
Евгений Новак
ЦЗ
30
Олег Гуменюк
ПП
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
12
Либор Грдличка
ВР
14
Виталий Гавриш
ОП
81
Валериан Гвилия
ЦП
24
Руслан Платон
ЦФ
21
Юрий Штурко
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
Остались в запасе
13
Артем Кичак
ВР
21
Евгений Новак
ЦЗ
30
Олег Гуменюк
ПП
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
Остались в запасе
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
12
Либор Грдличка
ВР
14
Виталий Гавриш
ОП
81
Валериан Гвилия
ЦП
24
Руслан Платон
ЦФ
21
Юрий Штурко
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Главный тренер
Олег Таран
Статистика матча Волынь - Металлург
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Информация о матче
Главный судья:
Александр Билокур
(Курахово, Донецкая область)
Стадион:
Авангард
Новости команд
Все
Волынь
Металлург
Экс-игрок «Локо» Михалик устроил драку на рождественском турнире по футзалу
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2017.06.03 07:42
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Экс-игрок «Локо» Михалик устроил драку на рождественском турнире по футзалу
2020.01.09 13:08
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2019.10.22 09:30
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2018.06.06 23:08
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2
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2015.12.17 00:11
4
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2015.11.30 04:43
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