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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Волынь
Шахтер - Волынь: обзор матча 17 октября 2014
Шахтер
17.10.2014, пятница, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
6 : 2
Завершен
Волынь
4'
Дентиньо
35'
Л. Адриано
48'
Д. Срна
84'
А. Тейшейра
86'
Д. Коста
89'
Л. Адриано
20'
Э. Бикфалви
57'
Селин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Волынь
90'
Замена
А. Зинкевич
️️️️
А. Кобахидзе
ГОЛ! 6:2!
Л. Адриано
Пас отдал
Тайсон
89'
ГОЛ! 5:2!
Д. Коста
Пас отдал
Д. Срна
86'
Желтая карточка
А. Кучер
85'
ГОЛ! 4:2!
А. Тейшейра
Пас отдал
Л. Адриано
84'
79'
Замена
Д. Мариотто Дос Сантос
️️️️
Селин
75'
Желтая карточка
А. Шабанов
68'
Желтая карточка
Э. Бикфалви
Замена
Тайсон
️️️️
Дентиньо
61'
57'
ГОЛ! 3:2!
Селин
Пас отдал
Э. Бикфалви
ГОЛ! 3:1!
Д. Срна
48'
Замена
Д. Коста
️️️️
Марлос
46'
Замена
А. Тейшейра
️️️️
А. Гладкий
46'
38'
Замена
А. Сваток
️️️️
В. Прындета
ГОЛ! 2:1!
Л. Адриано
35'
33'
Желтая карточка
С. Симинин
20'
ГОЛ! 1:1!
Э. Бикфалви
ГОЛ! 1:0!
Дентиньо
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
20
Фернандо
ЦП
77
Илсиньо
ЦП
4
Луис Адриано
АП
10
Марлос
ПВ
31
Дентиньо
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
31
Артем Шабанов
ЛЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
30
Сергей Симинин
(К)
ЦЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
30
Александр Кобахидзе
ЛП
5
Валерий Федорчук
ОП
93
Флорентин Матей
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
7
Редван Мемешев
ПП
11
Селин
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
6
Марсио Азеведо
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
7
Фред
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
11
Тайсон
ЦФ
Волынь
16
Сергей Литовченко
ВР
5
Александр Сваток
ЦЗ
21
Евгений Новак
ЦЗ
98
Алексей Зинкевич
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
17
Данило Мариотто Дос Сантос
ЦФ
38
Сергей Петров
ЦФ
4-2-2-2
30
Пятов
44
Ракицкий
19
Чигринский
50
Кучер
33
Срна
20
Фернандо
77
Илсиньо
4
Адриано
10
Марлос
20
Гладкий
31
Дентиньо
4-1-3-1-1
42
Недилько
5
Жунич
30
Симинин
18
Прындета
31
Шабанов
5
Федорчук
7
Мемешев
93
Матей
30
Кобахидзе
10
Бикфалви
11
Селин
20
Гладкий
11
Тейшейра
11
Тейшейра
20
Гладкий
10
Марлос
11
Коста
11
Коста
10
Марлос
31
Дентиньо
11
Тайсон
11
Тайсон
31
Дентиньо
30
Кобахидзе
98
Зинкевич
98
Зинкевич
30
Кобахидзе
11
Селин
17
Мариотто Дос Сантос
17
Мариотто Дос Сантос
11
Селин
18
Прындета
5
Сваток
5
Сваток
18
Прындета
Остались в запасе
Шахтер
Волынь
1
Антон Каниболоцкий
ВР
6
Марсио Азеведо
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
7
Фред
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
16
Сергей Литовченко
ВР
21
Евгений Новак
ЦЗ
30
Олег Гуменюк
ПП
38
Сергей Петров
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
6
Марсио Азеведо
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
7
Фред
ЦП
Остались в запасе
16
Сергей Литовченко
ВР
21
Евгений Новак
ЦЗ
30
Олег Гуменюк
ПП
38
Сергей Петров
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Статистика матча Шахтер - Волынь
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Даньковский
(Киев)
Стадион:
Арена-Львов
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